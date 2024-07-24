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شاهد: مئات الأمريكيين يحتشدون أمام البيت الأبيض احتجاجًا على خطاب نتنياهو أمام الكونغرس

متظاهرون يحتشدون أمام البيت الأبيض احتجاجًا على خطاب نتنياهو أمام الكونغرس
متظاهرون يحتشدون أمام البيت الأبيض احتجاجًا على خطاب نتنياهو أمام الكونغرس Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: مئات الأمريكيين يحتشدون أمام البيت الأبيض احتجاجًا على خطاب نتنياهو أمام الكونغرس

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احتشد مئات الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين يوم الأربعاء أمام البيت الأبيض قبل ساعات من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس.

رفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف الحرب في غزة ومحاسبة نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين عن الحرب الدامية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 39,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

يهدف نتنياهو من خلال خطابه أمام الكونغرس إلى تعزيز الدعم الأمريكي لبلاده في الحرب المستمرة ضد حماس والجماعات الأخرى المدعومة من إيران.

ومع ذلك، تسلط الاحتجاجات الضوء على الغضب الدولي تجاه السياسات الإسرائيلية في غزة.

قال زيد الخطيب، أحد المشاركين في الاحتجاجات، إنه لا يمكنه تخيل الجو العام في الاحتجاج، مشيرًا إلى غضب الناس وحزنهم الشديد.

من جهة أخرى، يخطط بعض الديمقراطيين البارزين والمستقلين السياسيين، مثل بيرني ساندرز، لمقاطعة خطاب نتنياهو.

وسيكون الغياب الأبرز لنائبة الرئيس كامالا هاريس، التي تشغل منصب رئيسة مجلس الشيوخ والتي أفادت أن رحلة مقررة منذ فترة طويلة ستمنعها من الحضور.

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