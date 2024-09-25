عصابة ينتحل أفرادها صفة نجم شهير وبلغة رومانسية يحتالون على امرأتين بمبلغ 325 ألف يورو، . فما القصة؟

تمكن أفراد عصابة متخصصة في انتحال الصفة من تتبُّع مسار حياة امرأتين كانتا "تعانيان من مشاكل الاكتئاب"، وأوهموا كل واحدة منهما أن ممثلا شهيرا قد وقع في غرامها ويود إقامة علاقة عاطفية معها.

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وجاء في بيان للشرطة الإسبانية، يوم الاثنين: أن المشتبه بهم تمكنوا من التواصل مع المرأتين من خلال صفحة على الإنترنت خاصة بمعجبي الممثل براد بيت، الحائز على جائزة الأوسكار.

وبعد أن اطمأنت نفس كل واحدة من المرأتين، عمل أفراد العصابة في خطوة لاحقة إلى تشجيع المرأتين على الاستثمار في مشاريع وهمية، لا وجود لها أصلا، فوقع المرأتان في فخ المحتالين.

وتنحدر إحدى السيدتين من منطقة الأندلس الجنوبية، واحتيل عليها بمبلغ قدره: 175,000 يورو، بينما خسرت الأخرى، وهي من إقليم الباسك الشمالي، مبلغ 150,000 يورو.

الممثل براد بيت يلتقط صورًا مع المعجبين في العرض الأول لفيلم "Once Upon a Time in Hollywood" في لوس أنجلوس 22 يوليو 2019 Jordan Strauss/AP

وتضيف الشرطة الإسبانية: "لقد استغلوا أيضًا الرسائل الفورية وغيرها من خدمات الاتصال عبر الإنترنت لتبادل الرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني مع المرأتين، لدرجة أن الضحايا اعتقدوا أنهم كانوا يتحدثون مع براد بيت عبر تطبيق الواتساب".

كان من يحدث من المحتالين يقدم وعودا للضحايا بـ "علاقة رومانسية ومستقبل مشترك" ، وذلك في الرسائل التي يرسلها زاعما أنه نجم من هوليود.

إعادة جزء من الأموال

و تمكنت الشرطة من استرداد 85 ألف يورو من إجمالي المبلغ، بعد أن ألقت القبض على أعضاء العصابة الخمسة، بمن فيهم أكابر المجرمين في منطقة الأندلس.

وخلال عمليات البحث، اقتحم الضباط خمسة منازل وصادروا هواتف محمولة وأجهزة حاسوب وبطاقات مصرفية استخدمها المحتالون لخداع الضحايا.