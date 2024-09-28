Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

دول تُدين وأخرى تلتزم الصمت: أبرز ردود الأفعال على مقتل نصر الله

أنصار جماعة باكستانية شيعية مسلمة باكستانية يهتفون بشعارات خلال مظاهرة ضد مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، في لاهور، باكستان، السبت 28 سبتمبر/أيلول 2024
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

تصدّر اسم حسن نصر الله، عناوين الأخبار السبت بعد تأكيد حزب الله أمينه العام في قصف إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا الاغتيال آثار ردود فعل سريعة من بعض الدول التي أدانت العملية، بينما لا تزال دول أخرى تلتزم الصمت بشأن هذا الحدث.

في العراق، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الحداد في العراق لمدة ثلاثة أيام. كما أن وزارة الخارجية الروسية اعتبرت هذا العمل "ينذر بعواقب وخيمة على لبنان والشرق الأوسط".

اعلان
اعلان
Related

أما تركيا، فقد ندّد الرئيس رجب طيب أردوغان بالهجمات الإسرائيلية على لبنان، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات. وفي فلسطين، قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعازيه لحزب الله ولعائلات الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية.

من جانبها، أصدرت حركة حماس بياناً تعبر فيه عن تضامنها مع حزب الله، مشددة على أن هذا الهجوم "لن يزيد المقاومة إلا إصراراً". وفي اليمن، نعت جماعة الحوثي نصر الله، مؤكدة أن "المقاومة لن تُكسر وأن الروح الجهادية ستتواصل".

وفي إيران، دعا مرشد الثورة علي خامنئي المسلمين إلى دعم حزب الله، مشدداً على ما وصفه بـ"توحيد قوى المقاومة" في تحديد مصير المنطقة. كما نقل الإعلام الإيراني عن الرئيس مسعود بيزشكيان قوله إن "أمريكا لا يمكنها إنكار التواطؤ" في اغتيال نصر الله.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

