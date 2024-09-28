الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغالانت وهاليفي وهما يتابعان عملية اغتيال نصر الله

الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله.
الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله. حقوق النشر  Bilal Hussein/AP2011
بقلم: يورونيوز
نشرت في
إسرائيل تنشر فيديو لقادة مؤسستها العسكرية وهم يتابعون عملية اغتيال حسن نصر الله.

نشر الجيش الإسرائيلي، السبت، صوراً تظهر وزير الدفاع، يؤاف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي، وهما يتابعان تطورات الغارة غير المسبوقة التي استهدفت أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة.

اعلان
اعلان

وكانت مقاتلات "إف- 35" الأمريكية نفذت الضربة بمواد متفجرة زنتها ألف كلغ اخترقت مقر القيادة المركزية للحزب، الذي قارع إسرائيل طيلة ثلاثة عقود.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش مقتل حسن نصر الله في غارة دقيقة جداً، وبعد ساعات من هذا الإعلان، أكد حزب الله خبر اغتيال نصر الله.

وقال هاليفي إن العملية خطط لها منذ فترة طويلة، متوعداً بأن في جعبة إسرائيل الكثير وبمزيد من الغارات.

ويمثل نصر الله أرفع شخصية تصل إليها ذراع تل أبيب، وتأتي بعد أسابيع من المواجهة المحتدمة بين الدولة العبرية والتنظيم الذي دخل الحرب دعماً لحركة حماس في قطاع غزة منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، تاريخ عملية طوفان الأقصى التي شنتها الحركة ضد إسرائيل.

وبلغت حصيلة الضحايا في غزة قرابة 42 ألف فلسطيني إضافة إلى 1200 إسرائيلي قتلوا في الهجوم الذي وقع قبل قرابة عام.

