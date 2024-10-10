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"تشات جي بي تي" تعلن أنها ستفتح مكتبا في باريس سعيا للتمركز في أوروبا

شعار ChapGPT يظهر على شاشة إحدى الهواتف
شعار ChapGPT يظهر على شاشة إحدى الهواتف Copyright Matt Rourke/AP
Copyright Matt Rourke/AP
بقلم: يورونيوز
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أكدت شركة (OpenAI) أنها ستفتتح مكتبًا في العاصمة الفرنسية باريس في وقت لاحق من هذا العام، بعد تقارير صدرت الشهر الماضي.

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تحاول الشركة أن تجد لها وطئا في أوروبا وفقًا لما صرحت به الشركة المصنعة لبرنامج تشات جي بي تي (ChatGPT) لـيورونيوز نكست يوم الأربعاء.

وقالت الشركة كذلك إنها ستفتتح أيضًا مكاتب في بروكسل وسنغافورة ونيويورك وبروكسل في وقت لاحق من هذا العام.

ظهرت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها على الساحة التكنولوجية في العام 2022 ببرنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI).

الرئيس التنفيذي لشركة Open AI سام ألتمان يتحدث في فعالية تعزيز التنمية المستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق في نيويورك
الرئيس التنفيذي لشركة Open AI سام ألتمان يتحدث في فعالية تعزيز التنمية المستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق في نيويوركBryan R. Smith/AP

وأفادت التقارير بأن الشركة ستجمع 6.5 مليار دولار (5.8 مليار يورو) في إطار جولة تمويلية من شأنها أن تُقدّر قيمة OpenAI بأكثر من 150 مليار دولار (134 مليار يورو).

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وقالت الشركة في بيان لـيورونيوز نكست إن وجود OpenAI في فرنسا "سيمكن الشركة من التعاون بشكل أفضل مع المطورين والشركات والمنظمات المدنية الفرنسية، مما يساعد المزيد من الأشخاص والشركات والمجتمع على إدراك فوائد الذكاء الاصطناعي".

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