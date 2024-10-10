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يونيسف: واحدة من كل 8 فتيات تتعرض للاعتداء الجنسي قبل بلوغ 18 عاماً

مظاهرة تندّد بالاعتداءات الجنسة ضدّ النساء، السبت 14 سبتمبر 2024 في باريس.
مظاهرة تندّد بالاعتداءات الجنسة ضدّ النساء، السبت 14 سبتمبر 2024 في باريس. Copyright (AP Photo/Michel Euler)
Copyright (AP Photo/Michel Euler)
بقلم: يورونيوز
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كشف تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن أرقام صادمة تتعلق بالعنف الجنسي ضد الأطفال على مستوى العالم، واستناداً إلى إحصائيات على مدار 12 عاماً من 120 دولة، أظهر التقرير أن أكثر من 370 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم، أي واحدة من كل ثماني إناث عالمياً، تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء

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ويرتفع هذا الرقم إلى 650 مليوناً، أي واحدة من كل خمس إناث، عند احتساب أشكال العنف الجنسي "غير المباشر"، مثل الإساءة عبر الإنترنت أو اللفظية. كما أشار التقرير إلى أن الذكور لم يسلموا أيضا من هذه الظاهرة، حيث تعرض ما بين 240 إلى 310 مليون رجل وفتى، أي واحد من كل 11 ذكراً، للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي خلال مرحلة الطفولة.

متظاهرة هندية تحمل لافتة خلال احتجاج على اغتصاب جماعي
متظاهرة هندية تحمل لافتة خلال احتجاج على اغتصاب جماعيAltaf Qadri/AP

وتتباين النسب جغرافياً، حيث تسجل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أعلى عدد من الضحايا بواقع 79 مليون فتاة وامرأة، أي ما يعادل 22% من الإناث في المنطقة. وتليها شرق وجنوب شرق آسيا بـ 75 مليوناً (8%)، ثم وسط وجنوب آسيا بـ 73 مليوناً (9%)، وأوروبا وأمريكا الشمالية بـ 68 مليوناً (14%)، وأمريكا اللاتينية والكارييب بـ 45 مليوناً (18%)، وشمال أفريقيا وغرب آسيا بـ 29 مليوناً (15%). وسجلت منطقة أوقيانوسيا أعلى نسبة مئوية بواقع 34%، رغم أن العدد الإجمالي كان الأقل عند 6 ملايين.

كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف

وأكدت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، أن العنف الجنسي ضد الأطفال يمثل "وصمة عار في ضميرنا الأخلاقي"، مشيرة إلى أنه يتسبب في صدمات عميقة وطويلة الأمد، خاصة عندما يكون المعتدي شخصاً معروفاً وموثوقاً به من قبل الطفل.

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ودعت اليونيسف إلى تكثيف الجهود العالمية لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك تعزيز القوانين ومساعدة الأطفال على التعرف على العنف الجنسي والإبلاغ عنه، إضافة إلى زيادة الاستثمار في جمع البيانات للوقوف على الحجم الحقيقي للمشكلة.

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