شقيقان يحوّلان محل الحلاقة الخاص بهما إلى "جنة من الطيور"

شقيقان يحولان محل الحلاقة الخاص بهما إلى "جنة من الطيور"
شقيقان يحولان محل الحلاقة الخاص بهما إلى "جنة من الطيور"
حقوق النشر يوروفيجن
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

حوّل الشقيقان جمعة ويوسف الشيخ حسن في منطقة كيزيل تبه بولاية ماردين في جنوب شرق تركيا، زاوية من محل الحلاقة الخاص بهما إلى مكان خاصّ بالطيور.

قبل عشر سنوات، أحضر الشقيقان بضعة طيور فقط، ومع مرور الوقت وصل عددهم إلى ما يقرب من 140 طائرًا تختلف أنواعها بين الجافا والحمار الوحشي والحسون والكناري.

يقول يوسف أن الكثير يزورون المحل لرؤية الطيور، وذكر أن الأطفال الذين لا يرغبون عادةً بقص شعرهم يستمتعون بالطيور الموجودة.

من جهته، يقول جمعة: "رد فعل الزبائن لطيف جداً. الأطفال يحبون المكان كثيراً. في بعض الأحيان قد يسيء الأطفال التصرف عند الحلاق، ولكن عندما يرون الطيور، فإنهم يسمحون لنا بقص شعرهم بسهولة. تحب العائلات ذلك“.

