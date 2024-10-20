Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
مظاهرة حاشدة في بروكسل: آلاف يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الأحد، احتجاجًا على تدهور الوضع الإنساني في غزة ولبنان.

جاء المتظاهرون من مختلف الأعمار والخلفيات، حاملين الأعلام الفلسطينية واللبنانية، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في كلا البلدين وبتعليق كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"حرروا فلسطين"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل". 

تعتبر هذه المظاهرة الأكبر من نوعها في بلجيكا منذ غزو إسرائيل للبنان في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد شهدت بروكسل عدة مظاهرات مشابهة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث احتج عشرات الآلاف من الناس بشكل سلمي. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شهدت مدن أوروبية كبرى مثل باريس وروما ولندن، تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بوقف إطلاق النار، وذلك خلال الذكرى الأولى لبدء الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

شارك محادثة

