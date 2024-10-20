Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

شاركت في حرب الاستنزاف.. ماذا نعرف عن الفرقة 401 التي أطاح كمين للقسام برأس قائدها في جباليا؟

دبابة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في جنوب إسرائيل، الأحد 20 أكتوبر 2024.
دبابة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في جنوب إسرائيل، الأحد 20 أكتوبر 2024. حقوق النشر  Tsafrir Abayov/Copyright 2024
حقوق النشر Tsafrir Abayov/Copyright 2024
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن مقتل قائد اللواء 401، إحسان دقسة، وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن الحادث الأمني، الذي وصف بـ"الصعب"، وقع عندما تعرضت ناقلة جند لكمين، مما أسفر عن مقتل دقسة وضباط آخرين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن دقسة قتل بعد تفجير دبابته بعبوة ناسفة خلال المعارك في جباليا شمال قطاع غزة. فور الإعلان عن الحادث، قرر قائد الفرقة 162 تعيين مئير بيدرمان قائدا للواء 401 خلفا للعقيد الذي قتل.

ويحمل اللواء دقسة، البالغ من العمر 41 عاما، من دالية الكرمل، أعلى رتبة عسكرية لقتيل في غزة، وهو واحد من بين أربعة ضباط برتبة عقيد قتلوا منذ بداية الحرب. كما حصل دقسة على وسام تقدير للدور الذي لعبه في حرب لبنان الثانية عام 2006.

Related

نبذة عن الفرقة 401 أو “إكفوتها بارزيل”

وفقا لمركز "مدار" الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، تعرف كتيبة اللواء 401 بالعبرية باسم “إكفوتها بارزيل” أو “فرقة الآثار الحديدية”، وهي وحدة مدرعة في الجيش الإسرائيلي. تأسست هذه الوحدة عام 1967 كجزء من الفرقة 162، بهدف تعزيز الخطوط الدفاعية الإسرائيلية في قناة السويس.

شاركت كتيبة اللواء في حرب الاستنزاف في القناة وسيناء، وظلت متمركزة هناك حتى حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973. وبعد تلك الحرب، تم إعادة تشكيل اللواء وإخلائه من سيناء بموجب اتفاقية كامب ديفيد.

لاحقا، كانت الفرقة حاضرة في الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 1982، كما شاركت في عمليتي "الرصاص المصبوب" عام 2009 و"الجرف الصامد" في 2014. وظلت في لبنان حتى انسحاب إسرائيل منها في عام 2000. وخلال الانتفاضة الثانية، استخدمت الفرقة دبابات "إم كي بي-4" في مواجهاتها ضد الفصائل الفلسطينية.

لعبت كتيبة 401 دورا بارزا في الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان في تموز/ يوليو 2006، خصوصا في معركة بنت جبيل، حيث خاضت صراعا عنيفا ضد حزب الله، مما أدى إلى تعرض دباباتها لأضرار جسيمة.

بعد تلك المواجهات، تم نقل الفرقة إلى منطقة غزة، حيث أضيفت دبابات جديدة إلى ترسانتها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في نهاية عام 2008. تتكون الفرقة من كتائب مدرعة، ووحدات مشاة، بالإضافة إلى الكتيبة الهندسية رقم 601، مما يجعلها جزءا أساسيا في المعارك الميدانية.

تسليح الفرقة يشمل دبابات "ميركافا 4" و"ميركافا باراك"، وتعتبر من الوحدات المتقدمة في الجيش الإسرائيلي، كما كانت أول من حصل على دبابات "باتون إم 60" الأمريكية.

شارك اللواء أيضا في الاجتياح البري لقطاع غزة، وفي تموز/ يونيو، تمت مراسم تولي قائد اللواء الجديد، إحسان دقسة، في رفح، مما اعتبر بمثابة رسالة تحد للفصائل الفلسطينية. وفي 20 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد أربعة أشهر من توليه القيادة، قتل دقسة على يد كتائب القسام، مما يبرز المخاطر الكبيرة التي تواجه القوات العسكرية في مناطق النزاع.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

غزة: تجويع مفروض بالقوة يفتك بنحو 1.8 مليون فلسطيني.. مشاهد أطفال يحاولون الحصول على لقيمات

أمريكا تهدد إسرائيل: الدعم العسكري مقابل تحسين الوضع الإنساني في غزة .. ونتنياهو يقايض

تشييع ران غفيلي آخر المحتجزين في غزة.. ونتنياهو يتوعّد "أعداء إسرائيل" بثمن باهظ