فيديو: الدببة تغزو الأحياء السكنية في ساركامش التركية بحثاً عن الطعام قبل الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء واشتداد البرد، خرجت الدببة من غابات ساركامش التركية وتوجهت إلى المناطق السكنية بحثًا عن الطعام. هذه الدببة التي تعيش عادةً في الغابات على ارتفاع يتراوح بين 2200 و2800 متر، تم رصدها وهي تجوب بعض الأحياء حيث شوهدت وهي تبحث عن رزقها في حاويات القمامة.
تشير التقارير من السكان المحليين إلى زيادة ملحوظة في نشاط الدببة خلال ساعات المساء. وأعرب الكثيرون عن قلقهم بشأن سلامتهم، خاصةً أن الدببة كانت تُشاهد بشكل متكرر في الأحياء، مما جعل التنزه في المساء أمرًا محفوفًا بالمخاطر.
على الرغم من أن الدببة تعود إلى غاباتها بعد أن تشبع، فإن وجودها في المناطق السكنية أثار مخاوف كبيرة بين السكان، الذين يشعرون بالقلق حيال تأثير هذا الوضع على حياتهم اليومية.