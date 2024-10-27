Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

فيديو: الدببة تغزو الأحياء السكنية في ساركامش التركية بحثاً عن الطعام قبل الشتاء

الدببة البنية تغزو الأحياء السكنية في ساركامش التركية بحثاً عن الطعام قبل الشتاء
الدببة البنية تغزو الأحياء السكنية في ساركامش التركية بحثاً عن الطعام قبل الشتاء حقوق النشر  ebu
حقوق النشر ebu
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

مع اقتراب فصل الشتاء واشتداد البرد، خرجت الدببة من غابات ساركامش التركية وتوجهت إلى المناطق السكنية بحثًا عن الطعام. هذه الدببة التي تعيش عادةً في الغابات على ارتفاع يتراوح بين 2200 و2800 متر، تم رصدها وهي تجوب بعض الأحياء حيث شوهدت وهي تبحث عن رزقها في حاويات القمامة.

تشير التقارير من السكان المحليين إلى زيادة ملحوظة في نشاط الدببة خلال ساعات المساء. وأعرب الكثيرون عن قلقهم بشأن سلامتهم، خاصةً أن الدببة كانت تُشاهد بشكل متكرر في الأحياء، مما جعل التنزه في المساء أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

على الرغم من أن الدببة تعود إلى غاباتها بعد أن تشبع، فإن وجودها في المناطق السكنية أثار مخاوف كبيرة بين السكان، الذين يشعرون بالقلق حيال تأثير هذا الوضع على حياتهم اليومية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة