فيديو: الدببة تغزو الأحياء السكنية في ساركامش التركية بحثاً عن الطعام قبل الشتاء

تشير التقارير من السكان المحليين إلى زيادة ملحوظة في نشاط الدببة خلال ساعات المساء. وأعرب الكثيرون عن قلقهم بشأن سلامتهم، خاصةً أن الدببة كانت تُشاهد بشكل متكرر في الأحياء، مما جعل التنزه في المساء أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

على الرغم من أن الدببة تعود إلى غاباتها بعد أن تشبع، فإن وجودها في المناطق السكنية أثار مخاوف كبيرة بين السكان، الذين يشعرون بالقلق حيال تأثير هذا الوضع على حياتهم اليومية.