شمال غزة تحت رحمة الغارات وخطر المجاعة ونتنياهو يزهو بتخطي معارضيه في قرار اغتيال نصر الله

بقلم: يورونيوز

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واستمرت القوات الإسرائيلية في منع طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المواقع المستهدفة، ما أدى إلى تأخير عمليات الإنقاذ وإنقاذ المصابين. كما تم تدمير العديد من المنازل، فيما يعاني السكان من نقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية.

من جانبه، قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن شمال غزة قد يشهد كارثة إنسانية خطيرة، محذرًا من إمكانية حدوث مجاعة في المنطقة بسبب نقص الإمدادات الأساسية، وأكد أن إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح في الحرب، عبر حرمان السكان من الطعام والاحتياجات الأساسية.

على الجبهة اللبنانية، تصاعد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، لا سيما في بعلبك وصور. كما نفذت طائرات الدولة العبرية غارات على مناطق في البقاع الغربي وبلدة جرماش على الحدود اللبنانية السورية.

في الوقت نفسه، أعلن حزب الله أنه تصدى لمحاولات التوغل البري الإسرائيلي على الحدود الجنوبية، وشن هجمات صاروخية على مواقع عسكرية لتل أبيب، بما في ذلك مستوطنة "هغوشريم" شمال البلاد.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان: