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صور الأقمار الاصطناعية تكشف.. إسرائيل تخرق اتفاقية عمرها 50 عامًا في مرتفعات الجولان

تظهر هذه الصورة التي التقطتها الأقمار الصناعية من بلانيت لابس PBC القوات الإسرائيلية وهي تحفر على طول خط ألفا
تظهر هذه الصورة التي التقطتها الأقمار الصناعية من بلانيت لابس PBC القوات الإسرائيلية وهي تحفر على طول خط ألفا حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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كشفت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها وكالة "أسوشيتد برس" عن قيام إسرائيل بأعمال بناء على طول ما يُعرف بخط "ألفا" الفاصل بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا، حيث يبدو أنها تقوم بتعبيد طريق على امتداد الحدود.

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أكدت الأمم المتحدة، أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح أثناء تنفيذ أعمالها الهندسية، في خرق واضح لاتفاقية عمرها 50 عامًا مع سوريا. وأضافت أنها شاركت في "أنشطة هندسية أساسية" تهدد منطقة عازلة مهمة في مرتفعات الجولان.

وتُظهر الصور عالية الدقة، التي التقطتها شركة "بلانت لابس بي بي سي" Planet Labs PBC في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أعمال إنشاء على امتداد 7.5 كيلومتر من خط ألفا.

وتشمل الأعمال حفر خندق بين ضفتين، مع تعبيد أجزاء منه بالأسفلت الجديد، إضافة إلى تركيب سياج على الجانب السوري.

تُظهر صور الأقمار الاصطناعية العمل الإسرائيلي على طول خط ألفا الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن المنطقة منزوعة السلاح في سوريا
تُظهر صور الأقمار الاصطناعية العمل الإسرائيلي على طول خط ألفا الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن المنطقة منزوعة السلاح في سوريا AP Photo

ولم تعلّق القوات الإسرائيلية على هذه الأعمال، فيما امتنع المسؤولون السوريون في دمشق عن التعليق، وتجدر الإشارة إلى أن سوريا، التي ظلت في حالة حرب مع إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948، تعتمد على إيران في دعمها العسكري.

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وأكد المتحدث باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، نيك بيرنباك، رصد قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك (UNDOF) لأنشطة إنشائية تنفذها القوات الإسرائيلية على طول خط وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تتجاوز في بعض الأحيان حدود المنطقة العازلة.

المصادر الإضافية • أب

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