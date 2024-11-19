Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

زيارة سرية لرئيس الشاباك الإسرائيلي إلى تركيا لبحث ملف المفاوضات مع حماس

رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) إلى اليسار مع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع على اليمين
رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) إلى اليسار مع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع على اليمين حقوق النشر جيل كوهين-ماجن/وكالة الأنباء الفرنسية أو المرخصون
حقوق النشر جيل كوهين-ماجن/وكالة الأنباء الفرنسية أو المرخصون
بقلم: Imen Oueslatiيورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ مصادر مطلعة كشفت عن زيارة سرية أجراها رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار إلى تركيا، حيث التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين، وسط أنباء عن وصول قيادات من حركة حماس إلى أنقرة قادمين من دولة قطر.

اعلان

كما أفادت مصادر "مطلعة" لموقع "والا" العبري، أن اللقاء بين بار وكالين جرى يوم السبت، في إطار "الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات حول صفقة تبادل الرهائن"، حيث تضمن جدول الأعمال إمكانية تقديم تركيا "مساعدة" في هذا الملف.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإنّ مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أوضح أن تركيا لن تتولى دور الوسيط في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، مشيراً إلى أن دورها قد يقتصر على ممارسة الضغط على حركة حماس، مؤكداً أن مصر ستكون الوسيط الرئيسي في العملية، خاصة بعد إعلان قطر تجميد جهود وساطتها.

متظاهرون يهتفون بشعارات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من القنصلية الألمانية في اسطنبول، تركيا، الأحد، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
متظاهرون يهتفون بشعارات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من القنصلية الألمانية في اسطنبول، تركيا، الأحد، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. Emrah Gurel/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

الوساطة بين حماس وإسرائيل

فيما نفى مصدر دبلوماسي تركي التقارير التي تحدثت عن انتقال المكتب السياسي لحماس من قطر إلى تركيا، مضيفاً أن قيادات الحركة يزورون البلاد من حين لآخر، كما نفت حماس هذه التقارير، واصفة إياها بـ"مجرد شائعات يحاول الاحتلال الترويج لها من وقت لآخر".

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً مطولاً مع كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية لمناقشة جهود تحرير الرهائن، حيث قدم بار تفاصيل محادثاته في تركيا، فيما عرض رئيس الموساد ديفيد بارنياع الاستراتيجية الإسرائيلية لدفع استئناف المفاوضات.

Related

قطع العلاقات

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن إثر عودته من القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في السعودية، أن بلاده قطعت علاقاتها مع إسرائيل بشكل كامل بما فيها العلاقات التجارية، مؤكداً وقوف تركيا مع فلسطين، معتبرا أن "القيود التجارية والحظر على إسرائيل" يمثلان شكلاً من أشكال النضال.

يشار إلى أنّ إلى قطر قرّرت في وقت سابق الانسحاب من جهود الوساطة بعد "تزايد الإحباط من عدم إحراز تقدم بين طرفي النزاع في غزة".

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

حزب الله يمطر بتاح تكفا الإسرائيلية ب 160 صاروخا ردّاً على قصف بيروت

الأوكرانيون يحيون ذكرى مرور 1000 يوم على الحرب

اليوم الـ 402 للحرب: إسرائيل تستمر في قصف غزة ولبنان وتعلن إصابة 26 في الجبهتين.. ومقتل ضابط و5 جنود