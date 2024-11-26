أستراليا: مصدر دخل فريد من نوعه.. رجل يجمع علب الألمنيوم من النفايات، ثم يبيعها

بقلم: يورونيوز

في ولاية فيكتوريا الأسترالية، حقق برايان ستيوارت إنجازاً فريداً من نوعه، حيث تمكن من جمع أكثر من 100.000 علبة خلال عام واحد من بدء برنامج استرداد العبوات.

اعلان

وقد نجح ستيوارت في تحويل هواية جمع العلب المهملة إلى مصدر دخل، حيث جمع ما يعادل 10 آلاف دولار أسترالي، مكنته من شراء مقطورة مستعملة.

يعيش ستيوارت في كامبرداون وهو يعتقد أنه منذ بدء نظام إيداع العلب في فيكتوريا قبل 12 شهرًا، جمع أكثر من 100 ألف علبة. إذ يقول : ”منذ اثني عشر شهرًا وأنا أجمع العلب الفارغة هنا".

ومنذ إطلاق المبادرة قبل 12 شهراً، استرد سكان الولاية أكثر من 900 مليون علبة، بقيمة إجمالية تتجاوز 90 مليون دولار.ويطالب بعض المختصين برفع قيمة الاسترداد من 10 سنتات إلى 40 سنتاً، وتوسيع نطاق العبوات لتشمل زجاجات النبيذ والحليب.

ورغم المطالبات، أكدت "فيك ريتورن" عدم اعتزامها توسيع قائمة العبوات أو زيادة قيمة الاسترداد.

ويواصل ستيوارت مهمته برغبة مستمرة، مستعداً للعودة بعد رحلته الصيفية في مقطورته الجديدة.