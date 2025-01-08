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للتشجيع على فصل النفايات والترويج لإعادة التدوير.. بيزييه الفرنسية تستخدم صور بوتين وخامنئي وكيم

بلدية بيزييه، فرنسا
بلدية بيزييه، فرنسا Copyright  Photo
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بقلم: یورونیوز
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في بلدة بيزييه بجنوب فرنسا، قررت السلطات المحلية استخدام صور غير متوقعة للترويج لحملة بيئية، حيث ظهرت صور المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على حافلات النقل العام. لكن الهدف لم يكن سياسياً، بل توعويًا لتعزيز ثقافة فصل النفايات!

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وتزامنت هذه المبادرة مع إطلاق ملصقات تحمل وجوه القادة الثلاثة مكتوباً فوقها عبارة: "لا تنسوا فصل نفاياتكم". ويهدف هذا التصميم الجريء إلى إثارة الانتباه وربط الفكرة بالسلوكيات التي تحتاج إلى تحسين، على حد تعبير عمدة المدينة.

وأوضح عمدة بيزييه أن الهدف من الحملة هو لفت الأنظار إلى أهمية إعادة التدوير، قائلاً: "نحتاج إلى التفكير بطرق مبتكرة لتشجيع الناس على التفاعل مع القضايا البيئية".

وأثارت الحملة تفاعلاً كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصد منشور البلدية على فيسبوك أكثر من 500 تعليق في وقت قياسي. وأشاد العديد من المستخدمين بالمبادرة ووصفوها بالذكية والمبتكرة، فيما طالب آخرون بإضافة صور شخصيات أخرى مثل جان لوك ميلانشون وبنيامين نتنياهو إلى الملصق.

ومنذ إطلاق الحملة، لاحظت السلطات المحلية زيادة في اهتمام السكان بعملية فصل النفايات. وبحسب ما صرحت به بلدية بيزييه، فإن الفكرة ليست فقط للفت الأنظار، بل لتشجيع الناس على التفكير في تأثير أفعالهم اليومية على البيئة.

وأكد مسؤول في البلدية أن "الحملة تهدف إلى تحفيز سكان البلدة على اتخاذ خطوات صغيرة لكنها مؤثرة، لأن إعادة التدوير ليست مجرد نشاط بيئي، بل مسؤولية مجتمعية تحتاج إلى وعي أكبر".

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في حين أعرب بعض النقاد عن قلقهم من استخدام شخصيات سياسية معروفة في حملة توعوية، إلا أن البلدية أكدت أن الهدف لم يكن استفزازياً بقدر ما هو وسيلة للتوعية.

وبينما تواصل الحملة تحقيق ردود فعل واسعة، يرى عمدة بيزييه أن المبادرة تعكس مدى أهمية التفكير الإبداعي عند محاولة معالجة التحديات البيئية بأسلوب ملفت للانتباه.

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