دانيال كريغ يبهر الجمهور بفيلم "كوير".. اختبار لحدود الحب والوحدة

وتدور أحداث الفيلم في شوارع مكسيكو سيتي في أوائل الخمسينيات، حيث يلعب كريغ دور ويليام لي، مغترب أمريكي يعيش على هامش المجتمع، ويتنقل بين الحانات ويغرق في إدمانه على الكحول والمخدرات.

في خلفية المشهد الأول، تدوي أغنية نيرفانا الشهيرة (تعال كما أنت) "Come as You Are"، في بداية غير تقليدية، تعكس طابع الفيلم الغريب وغير المتوقع.

وتُظهر شخصية لي، التي يجسدها كريغ ببراعة، رجلاً معقدًا: أنانيًا، جريئًا، ولكنه أيضًا هشّ يبحث عن الحب الحقيقي وسط عالم مليء بالاضطرابات.

إن أداء كريغ في هذا الدور يحمل المشاهدين إلى عمق شخصية لي، ما يجعل الفيلم أكثر من مجرد دراما؛ إنه دراسة نفسية ممتعة ومؤلمة.

أحد مشاهد الفيلم Yannis Drakoulidis/AP

"يعكس هذا الفيلم قصصًا خفية من الحب والمجتمع والذات"، كما يقول لوكا غوادانيينو، مخرج الفيلم. مضيفا أن: "دانيال كريغ قد أبدع في تقديم هذا البعد النفسي بأسلوب فريد".

ثم تتغير حياة لي عندما يلتقي بـ يوجين أليرتون (الذي يؤدي دوره درو ستاركي)، شاب يأسر قلبه ويفتح أمامه احتمالات جديدة. العلاقة بينهما ليست سهلة؛ فهي متوترة، متقطعة، ومعقدة بسبب صراع يوجين مع هويته ورغباته.

الفيلم ليس مجرد رحلة عاطفية؛ إنه أيضًا استكشاف بصري مدهش، حيث تستخدم الرموز البصرية كالحشرات، والثعابين، والمرايا لتعكس حياة لي الداخلية. كما يعكس تصوير لي وهو يعالج إدمانه بطريقة شاعرية براعة المخرج في تحويل نصوص ويليام بوروز الأدبية إلى مشاهد سينمائية مليئة بالمعاني.

من مشاهد فيلم كوير Yannis Drakoulidis/AP

ويعتبر "كوير" أكثر من فيلم، بل إنه تجربة بصرية وعاطفية، تنقل فيها الموسيقى التصويرية التي قدمها ترينت ريزنور وأتيكوس روس المشاهدين إلى عمق القصة.

إضافة إلى أغنيات كلاسيكية وحديثة، من بينها برنس، ونيو أوردر، وليديا مندوزا، تضفي طابعًا مميزًا على أحداث الفيلم.

وعلى الرغم من أن النصف الثاني من الفيلم، الذي يتناول رحلة لي ويوجين للبحث عن نبات يُعتقد أنه يمنح قوى التلباثي، يشعر أحيانًا بأنه منفصل عن النصف الأول، إلا أن الأداء القوي لدانيال كريغ يبقي على خيط يجعل القصة مترابطة وعميقة.

الفيلم، المصنف "R"، يعرض في دور السينما ابتداءً من يوم الأربعاء، ومدته 135 دقيقة، ويضم مشاهد جرئية وصريحة.