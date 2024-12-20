انقلابات في السياسة وانقلاب في الطبيعة أيضا.. ماذا تعرف عن أطول ليلة في نصف الكرة الشمالي؟

وتعود هذه الظاهرة نتيجة ميل محور الأرض الذي يجعل نصف الكرة الشمالي يبعد عن الشمس، مما يؤدي إلى تقصير النهار وإطالة الليل. وعلى الرغم من أنها حدث طبيعي، فإن لها أهمية ثقافية وتاريخية في العديد من دول العالم، حيث يتم الاحتفال بها بطرق متنوعة.

أشخاص على ضفاف نهر التاجة في لشبونة يشاهدون غروب الشمس. يحدث الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر، مما يحدد أقصر يوم وأطول ليلة في السنة في نصف الكرة الشمالي. Armando Franca

ففي المملكة المتحدة، يشهد مرصد غرينيتش في لندن، وهو أحد أبرز المراكز الفلكية، اهتمامًا كبيرًا بهذه الظاهرة. وتوضح آنا غامون-روس، عالمة الفلك في المرصد: "الانقلاب الشتوي يحدث بسبب ميل الأرض على محورها، مما يجعل نصف الكرة الشمالي يتعرض لأطول ليالٍ وأقصر أيام". ويُعتبر هذا الحدث علامة مهمة في دورة الفصول، إذ يسهم في تذكير البشر بالتغيرات الطبيعية التي تطرأ على كوكبنا.

رجل يطعم قطع الخبز للطيور البحرية على ضفاف نهر التاجة في لشبونة أثناء غروب الشمس خلال الانقلاب الشتوي Armando Franca

وفي مصر، يُحتفل بهذه الظاهرة بشكل مميز، حيث يتناغم شروق الشمس مع محور معبد الكرنك في الأقصر. وتُعتبر هذه الظاهرة من عجائب الهندسة الفلكية التي استحدثها المصريون القدماء منذ أكثر من 3000 عام، حيث تكشف عن عبقريتهم في الربط بين العلم والمعمار. وقال أحمد همام، مرشد سياحي في الأقصر: "اليوم، نشهد انبثاق الشمس فوق معبد الكرنك، مما يعكس فطنة مهندسي مصر القديمة في علم الفلك".

غروب الشمس خلف مدينة توبيكا بولاية كانساس، معلناً نهاية أقصر يوم في السنة. يُعد الانقلاب الشتوي اليوم الذي يحتوي على أقل ساعات من النهار في نصف الكرة Charlie Riedel/2009 AP

أما في بريطانيا، فإن الأماكن مثل ستونهنج تشهد تجمعات ضخمة حيث يشارك الناس في طقوس احتفالية في تلك اللحظة المهيبة. ويتردد صدى الأهازيج والتصفيق بينما يراقب الجميع الشمس وهي ترتفع فوق صخور ستونهنج العريقة، مما يخلق أجواء من الوحدة بين المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

من العصور القديمة إلى العصر الحديث، بقيت هذه ظاهرة الانقلاب الشتوي رمزًا للتجديد والتغيير، مما يجعلها مناسبة للاحتفال بالفصول القادمة وتأملات في تجديد الحياة والطبيعة.