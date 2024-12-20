Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

انقلابات في السياسة وانقلاب في الطبيعة أيضا.. ماذا تعرف عن أطول ليلة في نصف الكرة الشمالي؟

الانقلاب الشتوي في ألمانيا
الانقلاب الشتوي في ألمانيا حقوق النشر  Patrick Pleul/AP
حقوق النشر Patrick Pleul/AP
بقلم: Nour Chahine
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

في 21 ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم بظاهرة فلكية فريدة تعرف بالانقلاب الشتوي، حيث يُسجل أقصر يوم في السنة في نصف الكرة الشمالي، ويشهد أطول ليلة.

وتعود هذه الظاهرة نتيجة ميل محور الأرض الذي يجعل نصف الكرة الشمالي يبعد عن الشمس، مما يؤدي إلى تقصير النهار وإطالة الليل. وعلى الرغم من أنها حدث طبيعي، فإن لها أهمية ثقافية وتاريخية في العديد من دول العالم، حيث يتم الاحتفال بها بطرق متنوعة.

اعلان
اعلان
أشخاص على ضفاف نهر التاجة في لشبونة يشاهدون غروب الشمس. يحدث الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر، مما يحدد أقصر يوم وأطول ليلة في السنة في نصف الكرة الشمالي.
أشخاص على ضفاف نهر التاجة في لشبونة يشاهدون غروب الشمس. يحدث الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر، مما يحدد أقصر يوم وأطول ليلة في السنة في نصف الكرة الشمالي. Armando Franca

ففي المملكة المتحدة، يشهد مرصد غرينيتش في لندن، وهو أحد أبرز المراكز الفلكية، اهتمامًا كبيرًا بهذه الظاهرة. وتوضح آنا غامون-روس، عالمة الفلك في المرصد: "الانقلاب الشتوي يحدث بسبب ميل الأرض على محورها، مما يجعل نصف الكرة الشمالي يتعرض لأطول ليالٍ وأقصر أيام". ويُعتبر هذا الحدث علامة مهمة في دورة الفصول، إذ يسهم في تذكير البشر بالتغيرات الطبيعية التي تطرأ على كوكبنا.

رجل يطعم قطع الخبز للطيور البحرية على ضفاف نهر التاجة في لشبونة أثناء غروب الشمس خلال الانقلاب الشتوي
رجل يطعم قطع الخبز للطيور البحرية على ضفاف نهر التاجة في لشبونة أثناء غروب الشمس خلال الانقلاب الشتوي Armando Franca

وفي مصر، يُحتفل بهذه الظاهرة بشكل مميز، حيث يتناغم شروق الشمس مع محور معبد الكرنك في الأقصر. وتُعتبر هذه الظاهرة من عجائب الهندسة الفلكية التي استحدثها المصريون القدماء منذ أكثر من 3000 عام، حيث تكشف عن عبقريتهم في الربط بين العلم والمعمار. وقال أحمد همام، مرشد سياحي في الأقصر: "اليوم، نشهد انبثاق الشمس فوق معبد الكرنك، مما يعكس فطنة مهندسي مصر القديمة في علم الفلك".

غروب الشمس خلف مدينة توبيكا بولاية كانساس، معلناً نهاية أقصر يوم في السنة. يُعد الانقلاب الشتوي اليوم الذي يحتوي على أقل ساعات من النهار في نصف الكرة
غروب الشمس خلف مدينة توبيكا بولاية كانساس، معلناً نهاية أقصر يوم في السنة. يُعد الانقلاب الشتوي اليوم الذي يحتوي على أقل ساعات من النهار في نصف الكرة Charlie Riedel/2009 AP

أما في بريطانيا، فإن الأماكن مثل ستونهنج تشهد تجمعات ضخمة حيث يشارك الناس في طقوس احتفالية في تلك اللحظة المهيبة. ويتردد صدى الأهازيج والتصفيق بينما يراقب الجميع الشمس وهي ترتفع فوق صخور ستونهنج العريقة، مما يخلق أجواء من الوحدة بين المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

من العصور القديمة إلى العصر الحديث، بقيت هذه ظاهرة الانقلاب الشتوي رمزًا للتجديد والتغيير، مما يجعلها مناسبة للاحتفال بالفصول القادمة وتأملات في تجديد الحياة والطبيعة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

