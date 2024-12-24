هل تبحث عن وجهة سفر آمنة؟ إليك قائمة الدول الأكثر أمانًا في العالم

بقلم: يورونيوز

كشف تقرير جديد صادر عن "بيركشاير هاثاواي" عن قائمة تضم 15 دولة تُعتبر هي الأكثر أمانًا للمسافرين. وتُوفّر تلك الدول للزوار بيئة آمنة ومستوى عاليا من راحة البال، على الرغم من عدم وجود وجهة خالية تمامًا من المخاطر.

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التقرير استند إلى تجارب المسافرين الأمريكيين وبيانات فعلية من مؤشرات السلام العالمي ومنصتي "نومبيو" و"جيوشور جلوبال". وركزت التصنيفات على دول تتمتع بانخفاض معدلات الجريمة، ولديها جاهزية عالية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وجودة متقدمة في أنظمة الرعاية الصحية، مما يجعلها وجهات مفضلة للراغبين في السفر الآمن.

1. آيسلندا

تتصدر آيسلندا قائمة الدول الأكثر أمانًا، حيث قفزت إلى المركز الأول، بعد أن كانت في المركز التاسع خلال العام الماضي. ويعود هذا التقدم إلى استعدادها الممتاز لمواجهة حالات الطوارئ وانخفاض معدل الجريمة الذي بلغ 25.74. الحوادث والإصابات المرتبطة بالسفر نادرة بسبب غياب حركة المرور عالية السرعة. ورغم التهديدات الناتجة عن الثورات البركانية، فإن آيسلندا تعتمد على أنظمة مراقبة متطورة لتحذير السكان والزوار مسبقًا.

2. أستراليا

احتلت أستراليا المركز الثاني نتيجة لانخفاض معدل الجريمة (%46.7)، وجودة نظام الرعاية الصحية، وصيانة الطرق. ومع ذلك، يواجه عشاق الأنشطة الخارجية مخاطر الحياة البرية مثل أسماك القرش والثعابين والتماسيح والحشرات السامة، إلا أن الالتزام بالإرشادات المحلية يقلل من هذه المخاطر.

3. كندا

جاءت كندا في المركز الثالث بفضل انخفاض معدلات الجريمة، قلة الكوارث الطبيعية، وبنية تحتية صحية قوية. حتى في المدن الكبرى مثل تورنتو، تبقى معدلات الجريمة منخفضة، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات أمانًا في أمريكا الشمالية.

يلتقط السائحون صورًا شخصية في شلالات نياجرا، كندا يوم الجمعة، 16 يوليو 2021. Peter Power/AP

4. إيرلندا

احتلت إيرلندا المركز الرابع بسبب معدل الجريمة المنخفض (%46.1)، وجودة الطرق، ونظام الرعاية الصحية الممتاز. وتُعد دبلن من بين المدن الأكثر أمانًا في أوروبا، مع ندرة الكوارث الطبيعية، مما يضفي طابعًا آمنًا ومريحًا على تجربة السفر إليها.

5. سويسرا

تأتي سويسرا في المركز الخامس بفضل انخفاض معدلات الجريمة وكفاءة خدمات الطوارئ وصيانة البنية التحتية. وتُصنف مدن مثل زيورخ وجنيف باستمرار ضمن أكثر المدن أمانًا في أوروبا، مما يجعل سويسرا وجهة مثالية للسفر.

سفينة سياحية تبحر أمام شلالات الراين في نيوهاوزن، سويسرا، يوم الجمعة 5 أغسطس 2022. Michael Buholzer/Keystone via AP

6. نيوزيلندا

احتلت نيوزيلندا المركز السادس نتيجة لانخفاض معدلات الجريمة وجودة الطرق وصيانتها. ورغم مخاطر الزلازل، فإن السلطات المحلية مستعدة بشكل جيد للتعامل مع حالات الطوارئ، مما يضمن تجربة سفر آمنة.

7. ألمانيا

حلت ألمانيا في المركز السابع بفضل معدل الجريمة المنخفض (%38) وغياب الكوارث الطبيعية الكبرى. وتتمتع المدن الكبرى مثل برلين وميونيخ بمعدلات أمان عالية، بالإضافة إلى نظام رعاية صحية متطور.

سياح يتجمعون أمام بوابة براندنبورغ في برلين، ألمانيا، الخميس 5 أكتوبر 2023. Markus Schreiber/ AP

8. النرويج

وتميزت النرويج بانخفاض معدلات الجريمة وندرة الكوارث الطبيعية، ما جعلها تحتل المركز الثامن. مدن مثل أوسلو تُعتبر آمنة للغاية، وتوفر تجربة سفر مريحة وخالية من القلق.

9. اليابان

احتلت اليابان المركز التاسع بفضل معدلات الجريمة المنخفضة ونظام الرعاية الصحية المتقدم. رغم التحديات المرتبطة بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والعواصف المدارية، إلا أن التحذيرات المبكرة والبنية التحتية المتطورة تسهم في تقليل المخاطر.

عربة يد تقل سياحًا تمر قرب معبد سينسوجي البوذي في منطقة أساكوسا بطوكيو، في 31 آذار/مارس 2021. Eugene Hoshiko/ AP

10. الدنمارك

جاءت الدنمارك في المركز العاشر بفضل انخفاض معدلات الجريمة وغياب الكوارث الطبيعية، حيث تتميز ببنية تحتية جيدة ونظام صحي متقدم، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات أمانًا.

11. البرتغال

وجاءت البرتغال في المركز الحادي عشر، بفضل انخفاض معدلات الجريمة والمدن الآمنة وخدمات الطوارئ الفعالة. ورغم التحديات الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والحرائق، تظل البرتغال وجهة آمنة للسفر.

سياح يزورون المركز القديم لمدينة سينترا، البرتغال، الجمعة 9 أغسطس 2024. Ana Brigida/ AP

12. إسبانيا

جاءت إسبانيا في المركز الثاني عشر، لأن مدنها الكبرى مثل مدريد وبرشلونة تتميز بالأمان حتى خلال الليل. البنية التحتية السياحية المتطورة تسهم في جعلها وجهة مفضلة للمسافرين.

13. المملكة المتحدة

وحلت المملكة المتحدة في المركز الثالث عشر بفضل معدل الجريمة المنخفض (%46.9)، نظام صحي متقدم، وغياب الكوارث الطبيعية الكبرى. ومع ذلك، يجب توخي الحذر من الجرائم البسيطة في لندن.

سياح يرتدون قبعات عيد الميلاد وسط لندن، الاثنين 23 ديسمبر 2024. Kin Cheung/AP

14. هولندا

تتميز هولندا بمعدلات جريمة منخفضة وخدمات طوارئ ممتازة، مما منحها المركز الرابع عشر. وأمستردام تعد واحدة من أكثر المدن أمانًا للتجول حتى في الليل.

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15. السويد

وجاءت السويد في المركز الخامس عشر بفضل معدلات الجريمة المنخفضة والنظام الصحي الممتاز. وتوفر مدن مثل ستوكهولم تجربة سفر مريحة، رغم الحاجة إلى الحذر عند زيارة المناطق الريفية البعيدة عن خدمات الطوارئ.