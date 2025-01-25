Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

الشرطة التونسية تقتل رجلاً أضرم النار في نفسه أمام الكنيس اليهودي الكبير في العاصمة

الكنيس اليهودي الكبير في تونس العاصمة، تونس، الثلاثاء، 15 مايو 2018
الكنيس اليهودي الكبير في تونس العاصمة، تونس، الثلاثاء، 15 مايو 2018 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن رجلاً أقدم على إضرام النار في نفسه أمام الكنيس الكبير في العاصمة تونس، مما أدى إلى وفاته بعد تدخل الشرطة. وقع الحادث مساء الجمعة، بالقرب من موعد إقامة صلوات السبت في الكنيس.

اعلان

وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة عبر حسابها في منصة "فيس بوك"، تقدم الرجل نحو أحد ضباط الشرطة وهو مشتعلاً، مما دفع ضابطاً آخر إلى فتح النار على الرجل لحماية زميله. وقد أسفر الحادث عن إصابة الضابط والمار بحروق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما لم تكشف الوزارة عن هوية الرجل أو تفاصيل دوافعه، إلا أنها أكدت أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية غير محددة.

تعد تونس موطنًا لجالية يهودية تاريخية، حيث يقدر عدد أفرادها حاليًا بنحو 1500 شخص فقط. في السنوات الأخيرة، تعرضت مواقع يهودية في البلاد لعدة هجمات، مثل الهجوم الذي وقع في 2023 عندما قتل أحد أفراد الحرس الوطني خمسة أشخاص في كنيس الغريبة في جزيرة جربة.

Related

هذا بالإضافة إلى حادثة أخرى في نفس العام عندما تعرضت كنيس تاريخي في مدينة الحمّة لأعمال تخريب من قبل محتجين مؤيدين لفلسطين.

تذكر هذه الحوادث بتفجيرات أخرى شهدتها البلاد في فترات سابقة، مثل الحريق الذي أضرمته احتجاجًا في 2010 البائع المتجول محمد البوعزيزي، الذي شكلت وفاته نقطة انطلاق لثورات الربيع العربي.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

توقيع اتفاق بـ 400 مليون يورو بين تونس وإيطاليا لتمويل مشاريع تنموية وتقليل عدد المهاجرين

تونس: المعارضة تحشد أنصارها للضغط على السلطة في ذكرى ثورة 14 يناير بزعم تراجع الحريات

حكم قضائي جديد يدين عائلة بن علي في تونس: 20 عاماً سجناً ضد ليلى الطرابلسي وصخر الماطري