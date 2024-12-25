رحيل المخرج الأسطوري شيام بينيغال تاركاً إرثًا خالدًا في تاريخ السينما الهندية

اعلان

جرت مراسم حرق جثمان المخرج الشهير بينيغال يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من وفاته في مستشفى ووكهاردت بمدينة مومباي.

وقالت ابنة الراحل: إن والدها كان يعاني من مرض الكلى المزمن منذ سنوات، لكن حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

ردود فعل واسعة النطاق

وأثار رحيل شيام بينيغال موجة من الحزن والإشادات في الأوساط الفنية والسياسية وعلى منصات التواصل الاجتماعي. فقد وصفه المخرج ماهيش بهات بأنه راوي قصص لا يدعي الكمال، مشيدًا بصدق أفلامه التي تناولت كفاح الإنسان العادي بعمق وبراعة. وأضاف قائلا: "كانت أفلامه حقيقية، وخالية من الزيف، وتعبر عن الواقع بحرفية وإقناع".

كما نعاه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قال: "نشعر بحزن عميق لوفاة شيام بينيغال. كان له تأثير عميق على السينما الهندية، وستبقى أعماله خالدة وتُذكر بإعجاب على مر الأجيال".

وفي رسالة شخصية مليئة بالمشاعر، وصف شاه بينيغال بأنه الأب بالتبني، وأضاف قائلا: "لقد فقدت الرجل الذي أدين له بأكثر مما يمكنني التعبير عنه".

الممثل مانوج باجبايي كتب هو الآخر قائلاً: "شيام بينيغال لم يكن مجرد مخرج أسطوري، بل كان صاحب رؤية ألهمت أجيالاً وأعادت تعريف رواية القصص في السينما الهندية".

جنازة بنغال في مومباي، الهند، الثلاثاء 24 ديسمبر 2024. Rafiq Maqbool/AP

أعمال خالدة تُجسد الواقع الهندي

وُلد شيام بينيغال عام 1934 في حيدر أباد بجنوب الهند، وحصل على شهادة في الاقتصاد من جامعة عثمانية. أسس جمعية حيدر أباد السينمائية وأخرج أكثر من 900 فيلم وثائقي وإعلاني، مما جعله رمزًا للإبداع في السينما الهندية.

برز شيام بينيغال كمخرج ومحرر وكاتب سيناريو، وقدم أفلامًا أيقونية مثل "أنكور" (1974)، و"نيشانت" (1975)، و"مانثان" (1976)، و"بوميكا" (1977)، وكلها تناولت قضايا اجتماعية عميقة بعيدًا عن المألوف في بوليوود، مسلطًا الضوء على الصراعات الطبقية والحياة الريفية.

وإلى جانب أفلامه، أخرج بينيغال المسلسل التلفزيوني التاريخي "بهارات إيك خوج"، المكون من 53 حلقة، مستوحى من كتاب "اكتشاف الهند" لجواهر لال نهرو. وتناول المسلسل المراحل المفصلية في تاريخ الهند، من العصور القديمة إلى الحاضر.

وفي عام 2023، قدم فيلمًا عن السيرة الذاتية للشيخ مجيب الرحمن، قائد استقلال بنغلاديش، الذي استعرض من خلاله نضال البلاد ضد باكستان في السبعينيات، مسلطًا الضوء على دوره وابنته، الشيخة حسينة.