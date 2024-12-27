الكويت تسحب الجنسية من 3701 شخص

وقد أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عصام الربيعان، أن زوجات المواطنين الكويتيين اللواتي سُحبت جنسياتهن بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية سيحتفظن برواتبهن الشهرية كاملة.

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وأوضح الربيعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن جميع الجهات الحكومية تلقت تعليمات بمواصلة صرف رواتب الزوجات المسحوبة جنسياتهن. كما أكد استمرار الموظفات في وظائفهن العامة بموجب عقود سنوية قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ سحب الجنسية.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية قراراً بسحب الجنسية من 3701 شخص، وإحالة القرار إلى مجلس الوزراء، فيما أوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن القرار اتُخذ خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وأشار البيان إلى أن سحب الجنسية تم وفقاً للمادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15/1959، موضحاً أن خمسة من هؤلاء الأشخاص يحملون جنسية مزدوجة، كما شمل القرار سحب الجنسية من 94 شخصاً حصلوا عليها لقرابتهم بأشخاص نالوها بطريقة غير نظامية من خلال التزوير والادعاءات الكاذبة، إضافة إلى سحب جنسيات 3599 شخصاً من 54 دولة، وشخص واحد من مواليد عام 1959.