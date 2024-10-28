هجوم جديد على سفينة في باب المندب يكسر هدوءاً استمر 18 يوماً والحوثيون على الخط

أكد الناطق الرسمي باسم جماعة "أنصار الله"، مساء الاثنين: أن الحوثيين يقفون وراء هجوم على سفينة في مضيق باب المندب قبالة البحر الأحمر. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش البريطاني، أكدت سلامة جميع أفراد الطاقم السفينة.
ويأتي هذا الهجوم ليكسر هدوءاً استمر 18 يوماً في المنطقة، حيث دأب الحوثيون على استهداف السفن العابرة للممر البحري منذ نحو عام، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد تسببت هذه الهجمات في اضطراب حركة الملاحة الدولية في المنطقة التي كانت تشهد عبور بضائع تقدر قيمتها بتريليون دولار سنوياً.
وذكر مركز العمليات التجارية البحرية البريطاني أن قبطان السفينة أبلغ عن انفجارين قرب السفينة، مؤكداً سلامة الطاقم والسفينة. كما أشارت شركة "أمبري" الأمنية الخاصة إلى أن السفينة المستهدفة كانت مزودة بحراسة أمنية خاصة، وهو إجراء باتت تتخذه العديد من السفن في ظل تصاعد التهديدات.
وقد استهدف الحوثيون أكثر من 90 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل أربعة بحارة على الأقل، وإغراق سفينتين. ويدّعي المتمردون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.