هجوم جديد على سفينة في باب المندب يكسر هدوءاً استمر 18 يوماً والحوثيون على الخط

ناقلة النفط سونيون التي ترفع العلم اليوناني تحترق في البحر الأحمر بعد سلسلة من الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024.
ناقلة النفط سونيون التي ترفع العلم اليوناني تحترق في البحر الأحمر بعد سلسلة من الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024. حقوق النشر  European Union's Operation Aspides/European Union's Operation Aspides
حقوق النشر European Union's Operation Aspides/European Union's Operation Aspides
بقلم: يورونيوز
نشرت في
أكد الناطق الرسمي باسم جماعة "أنصار الله"، مساء الاثنين: أن الحوثيين يقفون وراء هجوم على سفينة في مضيق باب المندب قبالة البحر الأحمر. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش البريطاني، أكدت سلامة جميع أفراد الطاقم السفينة.

ويأتي هذا الهجوم ليكسر هدوءاً استمر 18 يوماً في المنطقة، حيث دأب الحوثيون على استهداف السفن العابرة للممر البحري منذ نحو عام، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد تسببت هذه الهجمات في اضطراب حركة الملاحة الدولية في المنطقة التي كانت تشهد عبور بضائع تقدر قيمتها بتريليون دولار سنوياً.

خريطة تحديد موقع اليمن وعاصمتها صنعاء.
خريطة تحديد موقع اليمن وعاصمتها صنعاء. AP Photo

وذكر مركز العمليات التجارية البحرية البريطاني أن قبطان السفينة أبلغ عن انفجارين قرب السفينة، مؤكداً سلامة الطاقم والسفينة. كما أشارت شركة "أمبري" الأمنية الخاصة إلى أن السفينة المستهدفة كانت مزودة بحراسة أمنية خاصة، وهو إجراء باتت تتخذه العديد من السفن في ظل تصاعد التهديدات.

وقد استهدف الحوثيون أكثر من 90 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل أربعة بحارة على الأقل، وإغراق سفينتين. ويدّعي المتمردون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

المصادر الإضافية • أب

