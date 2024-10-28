هجوم جديد على سفينة في باب المندب يكسر هدوءاً استمر 18 يوماً والحوثيون على الخط

ويأتي هذا الهجوم ليكسر هدوءاً استمر 18 يوماً في المنطقة، حيث دأب الحوثيون على استهداف السفن العابرة للممر البحري منذ نحو عام، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد تسببت هذه الهجمات في اضطراب حركة الملاحة الدولية في المنطقة التي كانت تشهد عبور بضائع تقدر قيمتها بتريليون دولار سنوياً.

خريطة تحديد موقع اليمن وعاصمتها صنعاء. AP Photo

وذكر مركز العمليات التجارية البحرية البريطاني أن قبطان السفينة أبلغ عن انفجارين قرب السفينة، مؤكداً سلامة الطاقم والسفينة. كما أشارت شركة "أمبري" الأمنية الخاصة إلى أن السفينة المستهدفة كانت مزودة بحراسة أمنية خاصة، وهو إجراء باتت تتخذه العديد من السفن في ظل تصاعد التهديدات.

وقد استهدف الحوثيون أكثر من 90 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل أربعة بحارة على الأقل، وإغراق سفينتين. ويدّعي المتمردون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.