بعد هجوم الحوثيين.. إنقاذ ناقلة النفط "سونيون" وتفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر

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ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية السفينة بأنها "قنبلة موقوتة"، حيث كان الهجوم يهدد بتسرب نفطي يُقدر حجمه بأربعة أضعاف كارثة "إكسون فالديز" الشهيرة عام 1989 قبالة سواحل ألاسكا.

واستغرق الأمر عدة أشهر لجر السفينة إلى مكان آمن وإخماد الحرائق التي اجتاحت هيكلها، بالإضافة إلى تفريغ النفط المتبقي على متنها.

وخلال عملية الإنقاذ، قالت شركة الأمن الخاصة "أمبري": "على مدار ثلاثة أسابيع مليئة بالتحديات، تم إخماد النيران، وترميم خزانات الشحن وضغطها بغازات خاملة، وإعلان السفينة آمنة. وفي أوائل أكتوبر، تم قطرها إلى الشمال نحو قناة السويس لتفريغ حمولتها".

مسؤول أممي يقول إن فريق الإنقاذ بدأ في سحب النفط من الناقلة المتهالكة الراسية قبالة السواحل. Osamah Abdulrahman

ووقع الهجوم الأولي على الناقلة في 21 أغسطس 2024 عندما استخدم الحوثيون أسلحة صغيرة وقوارب مسيرة لاستهداف السفينة التي تحمل علم اليونان. وقد أُجلي الطاقم المكون من 25 فردًا، من بينهم فلبينيون وروس وأربعة حراس أمن خاصين، بفضل تدخل مدمرة فرنسية ضمن عملية "أسپيدس"، والتي نقلت الطاقم إلى جيبوتي.

الناقلة المتهالكة قبالة سواحل اليمن Osamah Abdulrahman

وأصدر الحوثيون لاحقًا مقطع فيديو دعائيًا يظهر قيامهم بزرع متفجرات على متن السفينة وإشعالها، وهو تكتيك يتكرر في حملتهم التي يقولون إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا ردًا على الحرب في غزة.

ومع تراجع وتيرة الهجمات البحرية للحوثيين مؤخرًا، تستمر الجماعة في إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، مما يبرز استمرار التوترات في المنطقة وتأثيرها على التجارة العالمية والممرات البحرية الحيوية.

ويمثل إنقاذ "سونيون" نجاحًا في مواجهة كارثة بيئية محتملة، لكنه يُظهر في الوقت ذاته حجم التهديدات التي تواجه الأمن البحري في البحر الأحمر.