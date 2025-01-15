ما هي أهم بنود اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة؟

وقادت الولايات المتحدة، بالتعاون مع مصر وقطر، محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل استمرت لعدة أشهر، وأسفرت في النهاية عن التوصل إلى هذا الاتفاق. فما هي أبرز البنود التي يتضمنها بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية؟

المرحلة الأولى:

تمتد المرحلة الأولى من الاتفاق على مدى 42 يوماً وتشمل خطوات أساسية تهدف إلى تحقيق تهدئة في غزة وتبادل للأسرى. تتضمن هذه المرحلة الإفراج عن 33 أسيراً إسرائيلياً، بينهم أطفال، نساء، مجندات، كبار السن فوق سن الخمسين، والمرضى والمصابين.

في المقابل، سيتم تحرير ما بين 1,000 إلى 1,300 أسير فلسطيني، مع ربط العدد بحالة الأسرى الإسرائيليين المحررين. ومع ذلك، لن تشمل المرحلة الأولى الإفراج عن أسرى وحدة "النُخبة". أما الأسرى المدانون بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، فسيتم ترحيلهم إلى غزة، قطر، أو تركيا.

على الصعيد الإنساني، سيترافق تنفيذ المرحلة الأولى مع إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة. كما سيُسمح لسكان شمال القطاع بالعودة إلى منازلهم اعتباراً من اليوم الـ22 من بدء الاتفاق. لضمان الأمن، سيتم تشكيل قوة قطرية-مصرية لتفتيش المركبات عند عبورها إلى المناطق الشمالية.

الفلسطينيون يحتفلون بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في خان يونس، وسط قطاع غزة، الأربعاء، 15 يناير، 2025. Mariam Dagga/AP

الجدول الزمني المتوقع للتنفيذ

من المتوقع أن تبدأ الخطوات التنفيذية للاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات الحكومية والأمنية الحاسمة التي ستُعقد يوم الخميس. وفقاً للجدول الزمني، سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق يوم الأحد، بينما يُتوقع استكمال جميع جوانب الصفقة بحلول يوم الاثنين، قبل تنصيب الرئيس ترامب.

الانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية

يشمل الاتفاق انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من عدة محاور داخل قطاع غزة. سيبدأ الجيش الإسرائيلي بإخلاء محور "نيتساريم"، وكذلك معظم نقاط محور "فيلادلفيا"، مع بقاء قوة صغيرة في بعض المواقع. كما سيتم إخلاء نقاط التفتيش الإسرائيلية من المحور نفسه.

وفي إطار الترتيبات الأمنية، ستقوم إسرائيل بإنشاء منطقة عازلة تمتد بطول 60 كيلومتراً وعرض كيلومتر واحد على طول حدود قطاع غزة لضمان الأمن ضمن الاتفاق.

احتفالات في تل أبيب، عقب الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، الأربعاء، 15 يناير، 2025. Ohad Zwigenberg/ AP

المرحلة الثانية:

تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق بعد مرور 43 يوماً على انطلاق المرحلة الأولى، وستمثل خطوة جديدة نحو تنفيذ المزيد من البنود المرتبطة بعملية التبادل والتهدئة.

وفقاً للاتفاق، ستبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، وذلك لضمان التوصل إلى ترتيبات شاملة ومتكاملة قبل بدء تنفيذها. وتشمل هذه المرحلة الإفراج عن كامل الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك الرجال الشباب والجنود، بالإضافة إلى تسليم جثامين الأسرى الذين قُتلوا، وكذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

المرحلة الثالثة:

من المتوقع أن تتضمن المرحلة الثالثة من الاتفاق عودة جميع الأسرى المتبقين، إلى جانب إطلاق عملية شاملة لإعادة تأهيل قطاع غزة تحت إشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.

وللمصادقة على الاتفاق، من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني السياسي غداً في تمام الساعة 11:00 صباحاً. عقب ذلك، سيُعقد اجتماع حكومي تُعرض خلاله قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن بنود الصفقة.