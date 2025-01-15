Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
تغطية خاصة
خدمات
رئيس الوزراء الفلسطيني: لا محل لكيانات انتقالية ووحدها السلطة المخولة بحكم قطاع غزة بعد الحرب

رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور يلتقي برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في مقر تمثيل الحكومة في أوسلو 15 كانون الثاني يناير 2025
رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور يلتقي برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في مقر تمثيل الحكومة في أوسلو 15 كانون الثاني يناير 2025 حقوق النشر  Heiko Junge/Ole Berg-Rusten / NTB/ AP
حقوق النشر Heiko Junge/Ole Berg-Rusten / NTB/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال زيارة إلى النرويج يوم الأربعاء، إنه "لن يكون مقبولاً" أن يدير قطاع غزة في المستقبل أي كيان آخر غير السلطة الفلسطينية، وأوضح أنه سيتم رفض المساعي التي تسعى إلى تعزيز الفضل بين الضفة الغربية والقطاع، أو لإنشاء "كيانات انتقالية".

كما أكد في حديثه بالعاصمة أوسلو على ضرورة عدم ترك غزة في حالة فراغ، وعلى وجوب بذل الجهود من أجل إعادة الإعمار، والإغاثة، والتعافي المبكر، والسلام، وقال إن حكومة فلسطين مستعدة لتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة.

وبخصوص مساعي التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، قال مصطفى إن هناك إشارات جدية للغاية تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك في غزة، وأضاف أن الرسائل التي تبعثها جميع الأطراف تبدو أكثر واقعية من ذي قبل.

ومع تزايد آمال التوصل إلى وقف إطلاق النار، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إنه يمكن الآن التفكير فيما سيحدث بالقطاع بعد التوصل إلى اتفاق، وأوضح أن وقف إطلاق النار وحده يمكن أن يخلق شعوراً بالفراغ وبسهولة.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي يحضران اجتماع التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين في قاعة مدينة أوسلو 15 كانون الثاني يناير 2025
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي يحضران اجتماع التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين في قاعة مدينة أوسلو 15 كانون الثاني يناير 2025 Heiko Junge/Heiko Junge / NTB/ AP

ومن وجهة نظره، بين أن المجتمع الدولي يتوقع "أن تفهم إسرائيل أن الوقت قد حان للمضي قدماً وللمساعدة في حل القضية الفلسطينية العالقة منذ فترة طويلة".

ويذكر أن النرويج هي واحدة من ثلاث دول أوروبية اعترفت رسمياً بدولة فلسطينية في شهر أيار/ مايو.

المصادر الإضافية • أ ب

