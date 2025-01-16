تعرف على أبرز المفاوضين الذين أنجزوا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟

وأسفرت الجولة الأخيرة من المفاوضات، التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، عن نجاح في تحقيق الاتفاق، بمشاركة أبرز المفاوضين من جميع الأطراف.

فمن هم أبرز المفاوضين:

دافيد بارنيع:

رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنيا يضع إكليلا من الزهور في مقبرة جبل هرتزل العسكرية في القدس، 13 مايو 2024. Gil Cohen-Magen

رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، قاد الفريق التفاوضي الإسرائيلي خلال العملية التفاوضية، عمل بارنيع بشكل وثيق مع رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والمستشارين السياسيين والعسكريين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما شارك في اجتماعات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

رونين بار:

رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، يحضر مراسم في مقبرة جبل هرتزل العسكرية في القدس، 13 مايو 2024. Gil Cohen-Magen/

رئيس جهاز الشاباك، الذي شارك أيضًا في المفاوضات لعدة أشهر، يتولى جهازه مسائل تتعلق بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين، الذين سيتم الإفراج عن بعضهم بموجب الاتفاق مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

يقود بار الجهاز منذ عام 2021. وبعد أيام قليلة من الهجمات المدمرة التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والتي أشعلت الحرب، تحمل المسؤولية عن الفشل في إحباط هجوم كتائب القسام. وقال إن التحقيقات في ما حدث يجب أن تأتي بعد الحرب.

بريت ماكغورك:

بريت ماكغورك، المبعوث الأمريكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في السفارة الأمريكية في بغداد، العراق، 7 يونيو 2017. Hadi Mizban/2017 AP

المستشار الرئيسي للرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، وقاد الجهود الأمريكية في صياغة مسودة الاتفاق بناءً على المناقشات مع الطرفين، يتمتع ماكغورك بخبرة واسعة في سياسات الشرق الأوسط، حيث عمل في مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض خلال إدارات ديمقراطية وجمهورية.

وقد قام برحلات مكوكية متكررة إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول الصراع مع حماس وحزب الله.

ستيف ويتكوف

ستيف ويتكوف خلال تجمع انتخابي لدونالد ترامب في معرض مزرعة بتلر في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في بتلر بولاية بنسلفانيا. Julia Demaree Nikhinson/2024 AP

التقى المبعوث الخاص للرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط بشكل منفصل في الأسابيع الأخيرة مع نتنياهو ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وهو وسيط رئيسي آخر.

وظل ويتكوف، وهو مستثمر عقاري في فلوريدا والرئيس المشارك للجنة تنصيب ترامب، على اتصال مع فريق بايدن للسياسة الخارجية مع تنسيق إدارتي ترامب القادمة وبايدن المنتهية ولايته بشأن الصفقة.

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني :

رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي في الدوحة، قطر، 12 يونيو 2024. Ibraheem Al Omari/AP

رئيس الوزراء ووزير خارجية القطري، قاد جهود الوساطة القطرية في المفاوضات على طول شهور الحرب، لعب دورًا رئيسيًا في التواصل مع حركة حماس لأن المفاوضات لم تكن مباشرة بين تل أبيب والحركة، وأعلن آل ثاني أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

حسن رشاد:

اللواء حسن رشاد مدير المخابرات المصرية العامة إلى جانب المشير المتقاعد الليي خليفة حفتر سوشال ميديا

مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي تولى منصبه في أكتوبر 2024، وكان بمثابة حلقة وصل مع حماس خلال المفاوضات، ستستأنف الجولات التفاوضية في القاهرة لبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاق.

وقد حل رشاد مكان رئيس المخابرات السابق عباس كامل، الذي قاد المفاوضات خلال وقف إطلاق النار الأول في نوفمبر 2023.

خليل الحيَّة:

خليل الحية، عن حركة حماس الذي مثّل الحركة الفلسطينية المسلحة في مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الرهائن، خليل الحية، في مقابلة في اسطنبول، تركيا، 24 أبريل/نيسان 2024. Khalil Hamra/2024 AP

القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحماس والمسؤول الأول عن التفاوض نيابة عن الحركة، يعمل الحيَّة من قطر ويتواصل مع الوساطة المصرية والقطرية دون لقاء مباشر مع المسؤولين الإسرائيليين. وقد ازدادت أهميته بعد مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وكان مسؤولا عن ملف التفاوض قبل اغتياله.

يأتي هذا الاتفاق بعد جهود دبلوماسية مكثفة شاركت فيها أطراف دولية وإقليمية، حيث يُعتبر خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع الدامي في غزة. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات في القاهرة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل.