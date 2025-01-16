تعرف على أبرز المفاوضين الذين أنجزوا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟

تم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب الاسرائيلية على غزّة بعد أكثر من 15 شهرًا، وقد لعبت الولايات المتحدة وقطر ومصر دورًا محوريًا في الوساطة بين الطرفين، لكن أشخاصا شكلوا مفاتيح التوصل إلى اتفاق يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.
وأسفرت الجولة الأخيرة من المفاوضات، التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، عن نجاح في تحقيق الاتفاق، بمشاركة أبرز المفاوضين من جميع الأطراف.
فمن هم أبرز المفاوضين:
دافيد بارنيع:
رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، قاد الفريق التفاوضي الإسرائيلي خلال العملية التفاوضية، عمل بارنيع بشكل وثيق مع رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والمستشارين السياسيين والعسكريين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما شارك في اجتماعات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
رونين بار:
رئيس جهاز الشاباك، الذي شارك أيضًا في المفاوضات لعدة أشهر، يتولى جهازه مسائل تتعلق بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين، الذين سيتم الإفراج عن بعضهم بموجب الاتفاق مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
يقود بار الجهاز منذ عام 2021. وبعد أيام قليلة من الهجمات المدمرة التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والتي أشعلت الحرب، تحمل المسؤولية عن الفشل في إحباط هجوم كتائب القسام. وقال إن التحقيقات في ما حدث يجب أن تأتي بعد الحرب.
بريت ماكغورك:
المستشار الرئيسي للرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، وقاد الجهود الأمريكية في صياغة مسودة الاتفاق بناءً على المناقشات مع الطرفين، يتمتع ماكغورك بخبرة واسعة في سياسات الشرق الأوسط، حيث عمل في مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض خلال إدارات ديمقراطية وجمهورية.
وقد قام برحلات مكوكية متكررة إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول الصراع مع حماس وحزب الله.
ستيف ويتكوف
التقى المبعوث الخاص للرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط بشكل منفصل في الأسابيع الأخيرة مع نتنياهو ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وهو وسيط رئيسي آخر.
وظل ويتكوف، وهو مستثمر عقاري في فلوريدا والرئيس المشارك للجنة تنصيب ترامب، على اتصال مع فريق بايدن للسياسة الخارجية مع تنسيق إدارتي ترامب القادمة وبايدن المنتهية ولايته بشأن الصفقة.
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني :
رئيس الوزراء ووزير خارجية القطري، قاد جهود الوساطة القطرية في المفاوضات على طول شهور الحرب، لعب دورًا رئيسيًا في التواصل مع حركة حماس لأن المفاوضات لم تكن مباشرة بين تل أبيب والحركة، وأعلن آل ثاني أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.
حسن رشاد:
مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي تولى منصبه في أكتوبر 2024، وكان بمثابة حلقة وصل مع حماس خلال المفاوضات، ستستأنف الجولات التفاوضية في القاهرة لبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاق.
وقد حل رشاد مكان رئيس المخابرات السابق عباس كامل، الذي قاد المفاوضات خلال وقف إطلاق النار الأول في نوفمبر 2023.
خليل الحيَّة:
القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحماس والمسؤول الأول عن التفاوض نيابة عن الحركة، يعمل الحيَّة من قطر ويتواصل مع الوساطة المصرية والقطرية دون لقاء مباشر مع المسؤولين الإسرائيليين. وقد ازدادت أهميته بعد مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وكان مسؤولا عن ملف التفاوض قبل اغتياله.
يأتي هذا الاتفاق بعد جهود دبلوماسية مكثفة شاركت فيها أطراف دولية وإقليمية، حيث يُعتبر خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع الدامي في غزة. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات في القاهرة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل.