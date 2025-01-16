عشرات القتلى بقصف مستمر على قطاع غزة ووزراء في حكومة نتنياهو يهددون بالاستقالة رفضا لوقف النار

ورغم الإعلان عن "انفراجة"، استمرّ الجيش الإسرائيلي في قصفه بلا هوادة لقطاع غزة، وأسفرت الغارات العنيفة عن مقتل 70 فلسطينيًا على الأقل في مناطق متفرقة من القطاع.

من جهتها، قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، إن ما حصل في غزة كان "الصراع الأكثر دموية في التاريخ لعمال الإغاثة"، مشيرة إلى أن أكثر من 2.1 مليون مدني فلسطيني يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد فشل سياسيًا، وإن الجيش ورئيس أركانه قد فشلا عسكريًا بعد خمسة عشر شهرًا من الحرب.

وفي سياق متصل، صرّح مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، للقناة 12 الإسرائيلية بأن تل أبيب دمّرت أغلب قدرات حماس العسكرية، لكنها لا تزال تشكّل تهديدًا.

