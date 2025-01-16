عشرات القتلى بقصف مستمر على قطاع غزة ووزراء في حكومة نتنياهو يهددون بالاستقالة رفضا لوقف النار

احتفل أهل غزة بالخروج من "جحيم" الحصار والنزوح والقتل اليومي، بعدما أعلن وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وآثر بعضهم الاحتفال بصمت، يترقبون نهار الأحد، حيث سيدخل الاتفاق حيّز التنفيذ، متسائلين عمن سيتمكن من النجاة إلى ذلك الوقت، ومن لن يستطيع.
ورغم الإعلان عن "انفراجة"، استمرّ الجيش الإسرائيلي في قصفه بلا هوادة لقطاع غزة، وأسفرت الغارات العنيفة عن مقتل 70 فلسطينيًا على الأقل في مناطق متفرقة من القطاع.
من جهتها، قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، إن ما حصل في غزة كان "الصراع الأكثر دموية في التاريخ لعمال الإغاثة"، مشيرة إلى أن أكثر من 2.1 مليون مدني فلسطيني يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد فشل سياسيًا، وإن الجيش ورئيس أركانه قد فشلا عسكريًا بعد خمسة عشر شهرًا من الحرب.
وفي سياق متصل، صرّح مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، للقناة 12 الإسرائيلية بأن تل أبيب دمّرت أغلب قدرات حماس العسكرية، لكنها لا تزال تشكّل تهديدًا.
بن غفير يبلغ أعضاء في الليكود عزمه على الاستقالة من حكومة نتنياهو هذه الليلة
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أبلغ أضعاء بارزين في حزب الليكود الحاكم هعزمه على الاستقالة من حكومة نتنياهو هذه الليلة، القرار جاء بعد رفض الوزير المتطرف اليميني المستوطن لإعلان وقف النار في غزة
وزير إسرائيلي يهدد بالاستقالة إذا ما عاد الجيش إلى الحرب على غزة
هدد الوزير عميحاي شيكلي (من الليكود) في منشور على منصة إكس جاء فيه: "أتعهد بموجب هذا أنه إذا حدث، لا قدر الله، انسحاب من محور فيلادلفيا، أو إذا لم نعد إلى القتال من أجل استكمال أهداف الحرب، فسوف أستقيل من منصبي". "منصبي كوزير في الحكومة."
شيكلي هو وزير الشتات ومكافحة اللاسامية
القناة 13 نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير: نتنياهو قال خلال جلسة تقييم هذا الصباح إنه إذا لم يحدث أي تقدم في الساعات المقبلة فإنه سيفكر في إعادة الوفد الإسرائيلي الموجود في قطر.
المفوضية الأوروبية: سنقوم بتخصيص 120 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في غزة
الكرملين يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
سرايا القدس: تمكنا من الاستيلاء على مسيرة إسرائيلية مطورة قبل تنفيذها مهام هجومية شمالي قطاع غزة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو تأخر في بيان إعلان الصفقة بسبب الأزمة مع سموتريتش
معاريف: إصابة 10 جنود جراء انفجار صاروخ لحزب الله في قاعدة تدريب للجيش الإسرائيلي
وسائل إعلام لبنانية: توغل قوة للجيش الإسرائيلي إلى بلدة الطيبة وشروع جرافة في أعمال تجريف في أحياء البلدة وسماع أصوات انفجارات وإطلاق نار بين الأحياء السكنية
نائب المستشار الألماني: يتعين فعل كل ما يمكن فعله لتحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى واقع
سرايا القدس: قصفنا بالهاون الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محيط الملعب المعشب وسط مخيم جباليا
مفوضة البحر المتوسط بالاتحاد الأوروبي: سنعمل على إعادة إعمار غزة مع شركاء دوليين بينهم دول الخليج
فوكس نيوز عن مايك والتز: نتوقع أن يكون هناك 25 أسير على قيد الحياة من بين 33 في المرحلة الأولى
توجه من وزراء اليمين المتطرف للاستقالة من الحكومة الاسرائيلية
قال عضو الكنيست عن حزب سموتريتش تسفي سوكوت: أغلب الاحتمالات أننا سنستقيل من الحكومة .. لا يوجد اتجاه يضمن لنا استئناف الحرب
"خامنئي: "صمود الشعب والانتفاضة الفلسطينية وجبهة المقاومة أجبرت الكيان الصهيوني على التراجع
الجيش الإسرائيلي: رصدنا سقوط قذيفة في منطقة مفتوحة قرب نير عام بغلاف غزة والتحقيق جار
"الحرس الثوري الإيراني:" حماس خرجت منتصرة من ميدان المفاوضات بفضل إيمانها وصمود غزة
رئيس الوزراء الكندي: نشكر الوسطاء على جهودهم الكبيرة للمساعدة في تحقيق الاتفاق
وسائل إعلام فلسطينية: مستوطنون يعلقون لافتة بالقدس مكتوب عليها "هذا ليس انتصارًا"
مستوطنون يعلقون لافتات بالقدس المحتلة ضد صفقة الأسرى، وكتب بها "هذا ليس انتصار". pic.twitter.com/ySM2xWxK1V— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 16, 2025
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: إسرائيل تعتقد أن معظم الرهائن الـ33 الذين سيطلقون ما زالوا على قيد الحياة ولا تعرف عدد القتلى من بينهم
وزير الخارجية التركي: نشيد بالجهود التي بذلتها كل من قطر ومصر لتحقيق هذا الاتفاق
23 قتيلًا في قصف على غزة وخان يونس
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 23 مواطنًا على الأقل قُتلوا وأُصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.
وأضافت "وفا" أن 18 فلسطينيًا قُتلوا وأُصيب آخرون في قصف استهدف منازل مواطنين قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان، غرب مدينة غزة.
كما قصفت المدفعية الإسرائيلية منزلًا لعائلة "النبيه" في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين.
وفي حادثة أخرى، قُتل مواطنان وأُصيب آخرون في قصف نفّذته طائرات الاحتلال على منزل يعود لعائلة "اللحام" في منطقة "قيزان رشوان" جنوب خان يونس، جنوب قطاع غزة.