Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

مع دخول الهدنة يومها الثالث.. أهل غزة يتهافتون للحصول على السلال الغذائية ويصفونها بـ"غير الكافية"

أهالي رفح يعودون الديار
أهالي رفح يعودون الديار حقوق النشر  Jehad Alshrafi
حقوق النشر Jehad Alshrafi
بقلم: Nour Chahine
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

تجمّع عشرات الفلسطينيين النازحين يوم الثلاثاء أمام مركز توزيع تابع للأونروا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لتلقي المساعدات الإنسانية، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الثالث. تأتي هذه الهدنة بعد أكثر من عام من القتال بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وبموجب اتفاقية الهدنة، تلتزم حماس بإطلاق سراح 33 رهينة محتجزة في غزة، بينما تفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

كما تتضمن الاتفاقية إرسال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات يوميًا إلى القطاع خلال المرحلة الأولى من الهدنة التي تستمر 42 يومًا، وقد بدأت الشاحنات بالفعل بالوصول منذ اليوم الأول.

المساعدات تصل إلى غزة
المساعدات تصل إلى غزة Jehad Alshrafi

وأشار منير أبو صيام، أحد النازحين من مدينة رفح جنوب القطاع، إلى أنه للمرة الأولى منذ سبعة أشهر يتلقى سلة غذائية من وكالة الأمم المتحدة.

لكنه أوضح أن هذه المساعدة "لا تكفي سوى ليوم أو يومين، وربما أسبوع كحد أقصى. نحن بحاجة إلى أغطية للخيام، والأهم من ذلك، نريد أشياء تدفئنا في الشتاء مثل البطانيات والفرشات".

وعبّر آخرون عن استيائهم من عدم كفاية المساعدات بالنظر إلى العدد الكبير من العائلات النازحة في غزة.

وقال أبو يوسف مصطفى، وهو نازح آخر: "الآن نقوم بتوزيع السلال الغذائية على العائلات المحتاجة، لكن الكميات التي أرسلتها الأونروا غير كافية لتلبية احتياجات النازحين. لقد نفدت الكمية، وهناك العديد من المسجلين الذين لم يتلقوا أي شيء".

Related

وتسلط هذه المشاهد الضوء على حجم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة في ظل ندرة المساعدات وتزايد الاحتياجات مع اقتراب فصل الشتاء. ورغم التحديات، تأمل الأسر النازحة أن تستمر المساعدات وتتوسع لتغطي احتياجات الجميع في الأيام المقبلة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

بعد انتظار طويل.. إسرائيل تودع الجندي أورون شاؤول الذي قتل في غزة عام 2014 بعد استعادة جثمانه

بالأرقام.. كم كلفت الحرب على غزة الخزينة الإسرائيلية ؟

ترقّب لفتح معبر رفح وسط ترتيبات أوروبية وتصريحات إسرائيلية بشأن المرحلة المقبلة