الحرائق تكتسح شمال سان دييغو.. إجلاء طارئ للمنطقة بسبب النيران المدمرة

وأعلن قسم الإطفاء في كاليفورنيا عبر منصة "إكس" أن إحدى الحرائق، التي أُطلق عليها اسم "حريق بالا"، نشبت بالقرب من تقاطع الطريق السريع 15 وطريق الولاية 76 في شمال سان دييغو، حيث انتشرت النيران بسرعة مهددةً المباني في المنطقة.

وفي وقت لاحق، اندلع حريق آخر، سُمّي "حريق الليلاك"، بالقرب من طريق 395 القديم وطريق ليلاك، وامتدت النيران لمسافة 30 ميلاً عبر المناطق السكنية، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء عاجلة لسكان المنطقة. يأتي ذلك في وقت تعاني فيه كاليفورنيا من سلسلة من الحرائق المدمرة في الأسابيع الماضية بسبب الظروف المناخية القاسية.

الحرائق الثلاث التي نشبت في سان دييغو

وتواصل السلطات المحلية التحقيق في أسباب اندلاع الحريقين المتزامنين، وسط تحديات كبيرة تواجه فرق الإطفاء للسيطرة على النيران. وبحسب الفيديو الذي تم نشره من منطقة فالبرك شمال سان دييغو، تظهر اللقطات النيران التي تضيء السماء بشكل غير طبيعي، مما يزيد من شدة التهديد.

كاليفورنيا تواجه تحديات متزايدة بسبب الرياح الجافة وارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل من الصعب السيطرة على هذه الحرائق التي تهدد الأرواح والممتلكات. في الوقت نفسه، تواصل فرق الإطفاء والسلطات المحلية العمل على تقليص أضرار النيران في المناطق المتضررة.

وسيبقى استمرار عمليات الإطفاء والمراقبة ضرورة ملحة حتى السيطرة الكاملة على الوضع، فيما تظل فرق الطوارئ في حالة استعداد تام لتلبية أي احتياجات إضافية قد تظهر في ظل توسع الحرائق.