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ترامب يلغي قرار بايدن: أمر تنفيذي برفع العقوبات عن 60 ألف مستوطن إسرائيلي

الرئيس دونالد ترامب يرفع أمرًا تنفيذيًا بعد توقيعه في حدث داخلية لموكب تنصيب الرئيس في واشنطن، الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني 2025.
الرئيس دونالد ترامب يرفع أمرًا تنفيذيًا بعد توقيعه في حدث داخلية لموكب تنصيب الرئيس في واشنطن، الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني 2025. Copyright Matt Rourke/ AP.
Copyright Matt Rourke/ AP.
بقلم: يورونيوز
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شكر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إبطاله قرار بايدن بشأن فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية، وذلك بعد ساعات من توليه منصبه.

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ووصف سموتريتش قرار بايدن بأنه كان تدخلًا أجنبيًا خالصًا في الشؤون الداخلية، وانتهاكًا "غير مبرر" للمبادئ الديمقراطية والاحترام المتبادل الذي يجب أن يوجه العلاقات بين الدول الصديقة.

وأردف أن تراجع الولايات المتحدة عن إجراء كهذا يعد دليلاً على دعم ترامب الثابت لإسرائيل، واستمراره في تعزيز "الشراكة الاستراتيجية العميقة".

وأضاف وزير المالية أن إسرائيل تتطلع إلى استمرار التعاون وتوسيع الاستيطان في جميع أنحاء البلاد.

سموتريتش يعبر عن امتنانه لترامب بسبب إلغائه للعقوبات المفروضة على المستوطنين

وكان ترامب قد ألغى الأمر التنفيذي الذي يحمل رقم 14115 والذي وقعه بايدن في شباط/فبراير 2024 لردع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية عن ممارسة أعمال العنف.

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وشملت العقوبات حينها نحو 60 ألف مستوطن يحملون الجنسية الأمريكية، وقضت بتجميد كافة ممتلكاتهم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قيود على أعمالهم التجارية.

مستوطنة إفرات اليهودية في الضفة الغربية، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
مستوطنة إفرات اليهودية في الضفة الغربية، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024AP/Ohad Zwigenberg

ويرى البعض أن قرار ترامب من شأنه التمهيد نحو تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، حيث ربط مرسوم بايدن بين البؤر الاستيطانية وأعمال العنف بالقول في نصه إن "المستوطنات التي تقيمها حركة أمانا لها دور في تطوير الاستيطان في الضفة الغربية، ومنها ينطلق مستوطنون لممارسة العنف".

من جهته، قال مجلس مستوطنات الضفة الغربية "يشاع" إن قرار ترامب يعتبر بمثابة رسالة سياسية قوية تؤكد أن واشنطن عادت لتكون صديقة لإسرائيل، وأضاف أنها فرصة هامة لحكومتهم لتحقيق إنجازات كبيرة في مناطق "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) وتعزيز سيادة إسرائيل هناك.

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