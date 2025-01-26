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السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق سبعة مواطنين في قضايا مخدرات

مطرقة العدالة
مطرقة العدالة حقوق النشر Pixabay
حقوق النشر Pixabay
بقلم: يورونيوز
نشرت في
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أعلنت السلطات السعودية تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مواطنين أدينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة، ليصل عدد الإعدامات المنفذة هذا العام إلى 36، منها 20 حالة مرتبطة بقضايا المخدرات.

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وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن كلاً من مبارك بن مبخوت بن مبارك الصيعري، مبخوت بن عبدالله الصيعري، مانع بن حمد اليامي، محمد بن محمد آل معروف الصيعري، قايد بن عبدالله الكربي، محمد بن مبارك بن الصيعري، وسالم بن قضعان بن الصيعري - وجميعهم من الجنسية السعودية - أُدينوا بتلقي وتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة".

وأضاف البيان أنه صدر بحقهم حكم شرعي يقضي بـ"ثبوت التهم الموجهة إليهم وتنفيذ عقوبة القتل تعزيرًا"، مشيراً إلى أن الأحكام أصبحت نهائية بعد تأييدها من المحكمة العليا، وأعقب ذلك صدور أمر ملكي بتنفيذها، حيث نُفذت الأحكام يوم الأحد في منطقة مكة المكرمة.

وفي الأول من كانون الثاني/يناير، أعدمت السعودية ستة إيرانيين بعد إدانتهم بتهريب المخدرات، مما أثار "احتجاجًا شديدًا" من طهران، في ظل العلاقات المتوترة بين البلدين. 

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وتحتل السعودية المرتبة الثالثة عالميًا في تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وإيران، وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية. وأفادت المنظمة أن المملكة أعدمت 338 شخصًا خلال عام 2024. 

وتعتبر الأمم المتحدة أن فرض عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات "يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية"، ودعت السلطات السعودية في عام 2022 إلى "تبني قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في هذه الجرائم أو تخفيفها". 

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