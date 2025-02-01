Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
حماس تسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة و183 فلسطينيا إلى الحرية مجددا منهم 18 من ذوي الأحكام العالية

سيارات الصليب الأحمر، إلى اليسار، في انتظار تسليم الاسيرة الإسرائيلية أنغام بيرغر في مخيم جباليا للاجئين في مدينة غزة، الخميس 30 يناير/كانون الثاني 2025
سيارات الصليب الأحمر، إلى اليسار، في انتظار تسليم الاسيرة الإسرائيلية أنغام بيرغر في مخيم جباليا للاجئين في مدينة غزة، الخميس 30 يناير/كانون الثاني 2025 حقوق النشر  AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button
انسخ الرابط Copy to clipboard تم النسخ

بعد إغلاق استمر 8 أشهر، يُعاد اليوم فتح معبر رفح، الذي أغلقه الجيش الإسرائيلي في مايو 2024. وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، سيسمح بمرور 50 مريضًا يوميًا، مع مرافقين لهم، بمعدل 200 شخص يوميًا، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الأمنية في إسرائيل ومصر.

بالتزامن، يجري تنفيذ الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى، حيث سيتم الإفراج عن 183 فلسطينيًا، بينهم 18 محكومًا بالمؤبد و111 أسيرًا من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر، مقابل ثلاثة محتجزين إسرائيليين هم عوفر كالدرون، وكيث شمونسل، وياردن بيباس. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، سيتم نقل 150 أسيرًا إلى غزة و32 إلى الضفة الغربية، إضافة إلى أسير مصري.

وفي سياق متصل، تستضيف القاهرة اليوم اجتماعًا يضم 6 دول عربية لبحث تطورات الأوضاع في غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وسبل دعم وكالة "أونروا" بعد القرار الإسرائيلي بحظرها.

في الضفة الغربية، يواصل الجيش الإسرائيلي إجبار سكان مخيم طولكرم على مغادرة منازلهم في خمسة أحياء سكنية بالمخيم (حارات النادي والشهداء والغانم والمطار وأبو الفول)، وسط تصعيد عسكري في مدن أخرى، بينها جنين ونابلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" .

البث المباشر انتهى

نتنياهو يطلب تأجيل مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق غزة لما بعد لقاء ترامب

شارك

يديعوت أحرونوت: نتنياهو يدرس تغيير إدارة مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة ووضع رون ديرمر على رأس الفريق

شارك

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد الأسير المحرر زكريا الزبيدي

وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تهديدًا للأسير المحرر زكريا الزبيدي، القائد السابق لـ"كتائب شهداء الأقصى" في الضفة الغربية، محذرًا من أن أي خطوة خاطئة منه ستعيده إلى السجن للقاء رفاقه السابقين.

شارك

الاتحاد الأوروبي يسعى لإجلاء 500 جريح من غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، نقلًا عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، بأن الجهود جارية بالتعاون مع موظفي السلطة الفلسطينية لإجلاء نحو 500 مريض من قطاع غزة لتلقي العلاج.

شارك

منظمة الصحة العالمية: 37 مريضًا، بينهم 34 طفلًا، إضافة إلى 39 مرافقًا، غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي الرعاية في مصر

شارك

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يريد إبعاد رئيس الموساد عن قيادة فريق التفاوض للمرحلة التالية من صفقة الأسرى

شارك

مكتب نتنياهو: تعيين إيال زامير رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي

شارك

وزير الخارجية الأمريكي: عملنا مستمر لضمان الإفراج عن جميع الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم

شارك

الصحة الفلسطينية: مقتل 4 أشخاص جراء قصف إسرائيلي للحي الشرقي في جنين واستهداف سيارة في قباطية

شارك

أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين: تعليقات الرئيس ترامب بشأن نقل سكان غزة مرتبطة بالدمار الهائل والحاجة لجهود الإعمار الضخمة

شارك

دول عربية تؤكد رفضها "تهجير الفلسطينيين"

أعلنت خمس دول عربية، وهي مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جامعة الدول العربية، موقفًا موحدًا ضد أي محاولات "لتهجير أو ترحيل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ظرف أو مبرر". 

جاء ذلك خلال اجتماع عقد السبت في القاهرة، حيث شدد المشاركون على ضرورة "انسحاب القوات الإسرائيلية" من قطاع غزة، مؤكدين على أهمية حماية الحقوق الفلسطينية ومنع أي تغييرات ديمغرافية قسرية في المنطقة.

شارك

نادي الأسير: الأسرى الذين تحرروا في الصفقة تعرضوا للضرب المبرّح لأيام من قبل السجانين قبل الإفراج عنهم وأدى إلى إصابة عدد منهم بكسور في الأضلاع

شارك

الهلال الأحمر: طواقمنا في طولكرم تتمكن من نقل إصابة لرجل عمره (50 عامًا) من مخيم طولكرم برصاص الجيش الحي بالصدر وجارِ إنعاش قلبه ورئتين ونقله إلى المستشفى

شارك

محافظة رام الله والبيرة: 10 أسرى محررين نقلوا إلى المستشفيات بسبب وضعهم الصحي السيئ

شارك

حماس: نستنكر خروج الأسرى الفلسطينيين للمستشفيات إثر التعذيب

شارك

وصول حافلات تقل أسرى محررين للمستشفى الأوروبي بغزة

شارك

سي بي إس" عن مفاوض إسرائيلي سابق: نتنياهو لن يعارض إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصمما على استكمال الصفقة."

شارك

أول دفعة من المرضى تخرج نحو مصر من معبر رفح

غادرت 50 سيارة إسعاف تحمل جرحى ومرضى من قطاع غزة في أول دفعة من عملية الإجلاء الطبي عبر معبر رفح، الذي كان مغلقًا منذ مايو/أيار الماضي.


شارك

صحيفة هآرتس: هاليفي يحذر الحكومة من تآكل "الإنجازات في غزة"

شارك

إسرائيل تقر: المعلومات عن اغتيال قائد كتيبة الشاطئ غير صحيحة

شارك

القناة الـ12: اختيار مواقع التسليم يؤكد قدرة حماس على السيطرة على هذه المناطق رغم الضربات التي تلقتها

شارك

سيارات الإسعاف تنقل 50 جريحا ومريضا فلسطينيا من خان يونس إلى معبر رفح تمهيدا لتنفيذ عملية الإجلاء الطبي وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

شارك

حماس تسلم الأسير المزدوج الجنسية كيث شمونسل سيغال للصليب الاحمر من ميناء غزة

شارك

سيارات الصليب الأحمر تصل إلى ميناء غزة

شارك

ماكرون يرحب بإطلاق سراح عوفر كالدرون

شارك

بلدية رفح : 90% من إجمالي الوحدات السكنية

شارك

القناة 12 العبرية: المركبة التي ظهرت في عملية تسليم الأسيرين الإسرائيليين عوفر كالديرون ويردان بيبس، تم الاستيلاء عليها من الجيش الإسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر

شارك

مصلحة السجون الإسرائيلية: الصليب الأحمر سيتأكد من هوية الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم

شارك

الجيش الإسرائيلي يؤكد تسلم الأسيرين كالدرون وبيباس

شارك

القسام تستعد للإفراج عن الأسير الإسرائيلي كيث سيغال بميناء غزة

شارك

الجيش الإسرائيلي: محتجزان بطريقهما إلى قواتنا داخل غزة

شارك

كتائب القسام تسلم الأسيرين عوفر كالدرون وياردن بيباس للصليب الأحمر في خان يونس

شارك

السجون الإسرائيلية تتحدث عن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

شارك

سيارات الصليب الأحمر تصل إلى خان يونس

شارك

القسام تحضّر موقعين لتسليم المحتجزين الإسرائيليين

  • عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ستتم عبر نقطتين في قطاع غزة: خان يونس وميناء غزة.
  • من المقرر إطلاق سراح كيث شمونسل سيغال في ميناء غزة.
  • سيتم إطلاق سراح ياردن بيباس وعوفر كالدرون في خان يونس.
شارك

معبر رفح يعود للعمل اليوم بعد 8 أشهر من الإغلاق

  • استئناف العمل في معبر رفح اليوم بعد إتمام الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفقًا لمصادر مطلعة نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.
  • المعبر كان مغلقًا منذ 8 أشهر، بعدما سيطر عليه الجيش الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي.
  • الخطوة تأتي لإجلاء الجرحى من قطاع غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
  • وزارة الصحة في غزة جهزت قائمة تضم 100 مريض وجريح تمت الموافقة على سفرهم، إلى جانب 100 مرافق، بواقع مرافق واحد لكل مصاب.
  • سيتم أيضًا السماح بسفر 150 شخصًا من ذوي الحالات الإنسانية الطارئة الذين تنطبق عليهم المعايير.
شارك

من الأسرى الفلسطينيون المخطط الإفراج عنهم اليوم؟

شارك
شارك محادثة

