حماس تسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة و183 فلسطينيا إلى الحرية مجددا منهم 18 من ذوي الأحكام العالية

بالتزامن، يجري تنفيذ الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى، حيث سيتم الإفراج عن 183 فلسطينيًا، بينهم 18 محكومًا بالمؤبد و111 أسيرًا من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر، مقابل ثلاثة محتجزين إسرائيليين هم عوفر كالدرون، وكيث شمونسل، وياردن بيباس. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، سيتم نقل 150 أسيرًا إلى غزة و32 إلى الضفة الغربية، إضافة إلى أسير مصري.

وفي سياق متصل، تستضيف القاهرة اليوم اجتماعًا يضم 6 دول عربية لبحث تطورات الأوضاع في غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وسبل دعم وكالة "أونروا" بعد القرار الإسرائيلي بحظرها.

في الضفة الغربية، يواصل الجيش الإسرائيلي إجبار سكان مخيم طولكرم على مغادرة منازلهم في خمسة أحياء سكنية بالمخيم (حارات النادي والشهداء والغانم والمطار وأبو الفول)، وسط تصعيد عسكري في مدن أخرى، بينها جنين ونابلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" .

