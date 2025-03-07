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يهود أمريكيون يطالبون ترامب برفع العقوبات عن سوريا لإعادة بناء المعابد اليهودية

الحاخام يوسف حمرا وابنه هنري أثناء زيارتهما لكنيس الراقي في مدينة دمشق القديمة في 18 فبراير/شباط 2025
الحاخام يوسف حمرا وابنه هنري أثناء زيارتهما لكنيس الراقي في مدينة دمشق القديمة في 18 فبراير/شباط 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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توجه مجموعة من اليهود الأمريكيين الذين فروا من سوريا إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع، مطالبين إدارة ترامب برفع العقوبات المفروضة على دمشق، معتبرين أنها تعيق جهودهم لإعادة بناء المعابد اليهودية القديمة وإحياء المجتمع اليهودي الذي دمرته الحرب.

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ومن بينهم هنري حمرا، الذي غادر دمشق مع عائلته في التسعينيات، ويقول إنه يعيش منذ ذلك الحين في قلق دائم بشأن ما تركه وراءه، خاصة المعابد اليهودية القديمة والمقابر.

وأشار حمرا إلى أنه طوال تلك السنوات كان يتساءل عن حال تلك المواقع ومن يتولى العناية بها.

فرّت عائلته من سوريا هربًا من القمع الذي مارسته حكومة حافظ الأسد. ومع الإطاحة بابنه بشار في ديسمبر الماضي، قرر حمرا العودة إلى سوريا مع والده يوسف حمرا البالغ من العمر 77 عامًا، وغيرهم من غير اليهود، لزيارة دمشق لأول مرة بعد سنوات طويلة.

الحاخام يوسف حمرة، إلى اليمين، وابنه هنري يطلعان على كتاب مقدس قديم في كنيس الإفرنج في مدينة دمشق القديمة في 18 فبراير/شباط 2025
الحاخام يوسف حمرة، إلى اليمين، وابنه هنري يطلعان على كتاب مقدس قديم في كنيس الإفرنج في مدينة دمشق القديمة في 18 فبراير/شباط 2025AP

في الشهر الماضي، قدّمو هؤلاء اليهود تقريرًا إلى مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، حيث ناقشوا رفع العقوبات خلال لقاءات مع مسؤولين في البيت الأبيض.

كما كان برفقتهم معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لمجموعة "القوة الأمريكية السورية"، الذي كان له دور كبير في الضغط على المسؤولين الأمريكيين لفرض عقوبات على حكومة الأسد بسبب ممارسات التعذيب والقتل.

الحاخام يوسف حمرا ينظر إلى كتاب يهودي قديم في كنيس الفرنج، مدينة دمشق القديمة، 18 فبراير/شباط 2025
الحاخام يوسف حمرا ينظر إلى كتاب يهودي قديم في كنيس الفرنج، مدينة دمشق القديمة، 18 فبراير/شباط 2025AP
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وطالب مصطفى برفع العقوبات، مشددًا على أنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تشهد سوريا مستقرة وآمنة، فإن رفع العقوبات يُعتبر خطوة أساسية.

وأضاف: "حتى لو كان الأمر ببساطة إعادة بناء أقدم معبد يهودي في العالم، الشخص الوحيد القادر على تحقيق ذلك اليوم هو دونالد ترامب".

هنري حمرا أمام كنيس يهودي دُمر خلال الحرب في حي جوبر في ضواحي دمشق، 18 فبراير/شباط 2025
هنري حمرا أمام كنيس يهودي دُمر خلال الحرب في حي جوبر في ضواحي دمشق، 18 فبراير/شباط 2025AP

تُعدّالجالية اليهودية في سوريا من أقدم الجاليات في العالم، حيث يعود تاريخها إلى ما يقرب من 3,000 عام. وقد كان عددهم في بداية القرن العشرين يصل إلى نحو 100,000 شخص.

ومع تصاعد الضغوط والمراقبة بعد قيام دولة إسرائيل، ومع القمع الذي مارسته حكومة الأسد، هاجر معظم اليهود في التسعينيات، ويُقال اليوم إن هناكسبعة يهود فقط يعيشون في دمشق، معظمهم من كبار السن.

وخلال هذه الفترة، جدد حمرا زيارته إلى دمشق حيث لقي استقبالًا دافئًا من جيرانه المسيحيين الذين تعرفوا عليه في البلدة القديمة. وفيما كان يتجول في المدينة، صُدم لرؤية الأطفال يتسوّلون في الشوارع، وهو ما اعتبره نتيجة مباشرة للعقوبات.

الحاخام يوسف حمرا، إلى اليمين، يستقبله الجيران في مدينة دمشق القديمة في 18 فبراير/شباط 2025
الحاخام يوسف حمرا، إلى اليمين، يستقبله الجيران في مدينة دمشق القديمة في 18 فبراير/شباط 2025AP

وفي زيارة لموقع معبد جوبر التاريخي في دمشق، فوجئ حمرا برؤية المعبد في حالة خرابتام بسبب القصف. وكان قد تواصل في السابق مع معاذ مصطفى أثناء الحرب لمحاولة إنقاذ القطع الأثرية الثمينة من المعبد.

يأمل حمرا أن يُسمح لليهود في الخارج بالمساعدة في إعادة بناء معابدهم ومنازلهم ومدارسهم في العاصمة السورية. وفيما يتعلق بمستقبلالجالية اليهودية في سوريا، يقول حمرا: "هدفي الرئيسي هو أن أرى معابدنا ومنازلنا ومدارسنا تعود للحياة مرة أخرى".

الحاخام يوسف حمرا يصلي في كنيس الفرنج، مدينة دمشق القديمة، 18 فبراير/شباط 2025
الحاخام يوسف حمرا يصلي في كنيس الفرنج، مدينة دمشق القديمة، 18 فبراير/شباط 2025AP

بدأت الاحتجاجات ضد حكم الأسد في 2011 وتطورت إلى حرب دامية أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من السوريين. ورغم الهزيمة العسكرية لتنظيم "داعش" عام 2019، استمرت العقوبات على سوريا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

المصادر الإضافية • أب

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