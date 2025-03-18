برلين تحقق في احتجاز وترحيل ثلاثة مواطنين ألمان منعوا من دخول الولايات المتحدة

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، سيباستيان فيشر: "علمنا مؤخرا بثلاث حالات لمواطنين ألمان لم يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة وتم احتجازهم تمهيدا لترحيلهم عند وصولهم".

وأكد فيشر أنه تم حل حالتين من الحالات الثلاث، مشيرا إلى أن برلين "تراقب الوضع" وتتواصل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لتحديد ما إذا كانت هذه الوقائع فردية أم تعكس تحولا في سياسة الهجرة الأمريكية.

وأضاف: "بمجرد أن تتضح الصورة الكاملة، سنقوم، إذا اقتضى الأمر، بتحديث نصائحنا المتعلقة بالسفر والأمن".

ووفقا لتقارير إعلامية ألمانية وأمريكية، فقد تم احتجاز سائحين ألمانيين إضافة إلى مقيم دائم يحمل البطاقة الخضراء عند عودتهم إلى الولايات المتحدة.

ومن بين المحتجزين فابيان شميت (34 عاما)، وهو مقيم قانوني في الولايات المتحدة، حيث تم توقيفه في مطار بوسطن قبل نقله إلى مركز احتجاز في رود آيلاند.

وقالت والدته، أستريد سينيور، إن ابنها "تعرض لاستجواب قاس" في المطار، قبل أن يجبر على خلع ملابسه والاستحمام بماء بارد تحت إشراف مسؤولين.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنها تتابع قضيته وأن القنصلية الألمانية في بوسطن تقدم الدعم اللازم.

فيشر شدد على أن ألمانيا تتوقع أن "تلتزم ظروف الاحتجاز بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتم التعامل مع المحتجزين وفقا لذلك".

أما الحالتان الأخريان، فتعودان إلى جيسيكا بروش (29 عاما)، فنانة وشم من برلين، ولوكاس سيلاف (25 عاما) من ولاية سكسونيا أنهالت، حيث تمت إعادتهما إلى ألمانيا بعد تسوية قضيتهما.

مشاة البحرية الأمريكية يقفون على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بالقرب من ميناء الدخول سان إيسيدرو، الجمعة 7 فبراير 2025، في سان دييغو مع تيخوانا، المكسيك Denis Poroy/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

وكانت بروش، قد حاولت دخول الولايات المتحدة عبر تيخوانا في المكسيك برفقة صديقها الأمريكي. ووفقا لحملة تمويل جماعي أطلقت لدعم عودتها.

وذكرت الحملة أن السلطات الأمريكية أبلغت بروش في البداية أنها ستحتجز لبضعة أيام فقط، لكنها أمضت أكثر من ستة أسابيع في مركز أوتاي ميسا للاحتجاز، وزُعم أنها وضعت في الحبس الانفرادي لمدة تسعة أيام.

ومع ذلك، نفت شركة "سان دييغو كورسيفيك"، المالكة للمركز، هذه الادعاءات، بحسب تقارير شبكة "ABC 10News".

أما لوكاس سيلاف (25 عاما) من ولاية سكسونيا أنهالت، فقد عاد إلى ألمانيا في أوائل مارس بعد أسبوعين من الاحتجاز. ووفقًا لصديقته، لينون تايلر، فقد دخل سيلاف الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية، ثم سافر إلى المكسيك في رحلة قصيرة. إلا أنه عند عودته، أخطأ في الإجابة عن سؤال ضابط الهجرة بشأن مكان إقامته، بسبب ضعف لغته الإنجليزية، مما أدى إلى إلغاء تأشيرته وترحيله من معبر سان يسيدرو الحدودي..

وحذرت تايلر قائلة: "لا تأت إلى هنا، خاصة إذا كنت تحمل تأشيرة سياحية، وبالأخص عبر الحدود المكسيكية".

ولا يزال الغموض يحيط بأسباب احتجاز بروش وسيلاف، رغم حيازتهما تأشيرات سياحية سارية. ووفقا لموقع سفارة الولايات المتحدة في ألمانيا، يسمح لحاملي الجوازات الألمانية بدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما في إطار برنامج الإعفاء من التأشيرة.

أما فابيان شميت، وهو مقيم دائم يحمل البطاقة الخضراء، فقد تم توقيفه سابقا رغم أن القوانين الأمريكية تتيح لحاملي الإقامة الدائمة السفر خارج البلاد والعودة طالما لم تتجاوز مدة بقائهم خارج الولايات المتحدة ستة أشهر متتالية.