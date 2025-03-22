غارة إسرائيلية تقتل 9 فلسطينيين في غزة بينهم 5 من عائلة واحدة ونجاة طفل

وأسفر القصف عن مقتل والدين وأطفالهما الثلاثة، فيما أصبح ابنهما البالغ من العمر 12 عامًا، سمير المشهراوي، الناجي الوحيد من الهجوم الذي دمّر منزله. كما قُتل في الغارة شقيق الأب وزوجته، بالإضافة إلى رجلين آخرين، بحسب ما أشار إليه مدير المستشفى، فاضل نعيم.

وعن ملاباسات ما جرى، قال سامح المشهراوي، شقيق أحد الضحايا: "تعرض منزلنا للقصف الساعة 11 مساءً. بدأت الأنقاض والزجاج بالتساقط علينا، وعندما خرجنا لنرى ما يحدث، اكتشفنا أن شقة أخي والشقة التي تحتها قد تم قصفهما، حيث كان هناك أربعة أطفال، امرأتان، وشقيقاي."

فلسطينيون يشيعون جثامين أفراد عائلة المشهراوي الذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلهم في المستشفى الأهلي في مدينة غزة يوم السبت 22 مارس 2025 AP

وأظهرت مشاهد مصوّرة الطفل المشهراوي جالسًا داخل مركبة وهو يبكي، بينما كان عمه وأقاربه ينعون الضحايا. كما وثّقت اللقطات أشخاصًا يحملون جثامين القتلى وينقلونها إلى المركبات وسط حالة من الحزن.

وفي صباح السبت، أقيمت صلاة الجنازة على الضحايا التسعة في ساحة مستشفى الأهلي المعمداني، قبل أن يشيعوا لمأواهم إلى مثواهم الأخير.