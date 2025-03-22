غارة إسرائيلية تقتل 9 فلسطينيين في غزة بينهم 5 من عائلة واحدة ونجاة طفل

فلسطينيون يشيعون جثامين أفراد عائلة المشهراوي الذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلهم في المستشفى الأهلي في مدينة غزة يوم السبت 22 مارس 2025
فلسطينيون يشيعون جثامين أفراد عائلة المشهراوي الذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلهم في المستشفى الأهلي في مدينة غزة يوم السبت 22 مارس 2025 حقوق النشر  AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
قتلت غارة جوية إسرائيلية 9 فلسطينيين، بينهم 5 أفراد من عائلة واحدة، بعد استهداف منزل في حي التفاح شرقي مدينة غزة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، وفقًا لما أعلنه مسؤولو مستشفى الأهلي المعمداني، السبت.

وأسفر القصف عن مقتل والدين وأطفالهما الثلاثة، فيما أصبح ابنهما البالغ من العمر 12 عامًا، سمير المشهراوي، الناجي الوحيد من الهجوم الذي دمّر منزله. كما قُتل في الغارة شقيق الأب وزوجته، بالإضافة إلى رجلين آخرين، بحسب ما أشار إليه مدير المستشفى، فاضل نعيم.

وعن ملاباسات ما جرى، قال سامح المشهراوي، شقيق أحد الضحايا: "تعرض منزلنا للقصف الساعة 11 مساءً. بدأت الأنقاض والزجاج بالتساقط علينا، وعندما خرجنا لنرى ما يحدث، اكتشفنا أن شقة أخي والشقة التي تحتها قد تم قصفهما، حيث كان هناك أربعة أطفال، امرأتان، وشقيقاي."

مشيعون يحملون جثامين أفراد عائلة المشهراوي الذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلهم في المستشفى الأهلي في مدينة غزة يوم السبت 22 مارس/آذار 2025 AP
وأظهرت مشاهد مصوّرة الطفل المشهراوي جالسًا داخل مركبة وهو يبكي، بينما كان عمه وأقاربه ينعون الضحايا. كما وثّقت اللقطات أشخاصًا يحملون جثامين القتلى وينقلونها إلى المركبات وسط حالة من الحزن.

مشيعون يحملون جثامين أفراد عائلة المشهراوي الذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلهم في المستشفى الأهلي في مدينة غزة يوم السبت 22 مارس/آذار 2025
مشيعون يحملون جثامين أفراد عائلة المشهراوي الذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلهم في المستشفى الأهلي في مدينة غزة يوم السبت 22 مارس/آذار 2025 AP

وفي صباح السبت، أقيمت صلاة الجنازة على الضحايا التسعة في ساحة مستشفى الأهلي المعمداني، قبل أن يشيعوا لمأواهم إلى مثواهم الأخير.

لندن تدرس فرض ضريبة سياحية.. ماذا يعني ذلك بالنسبة للزوار؟

المحكمة العليا الإسرائيلية تُجمِّد قرار حظر منظمات الإغاثة.. وغارات تُسفر عن قتلى وجرحى في غزة

غارات إسرائيلية تخرق التهدئة في غزة.. خالد مشعل: نزع سلاح حماس قد يعرض الفلسطينيين للخطر