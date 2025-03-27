غزة تحت النار: مئات القتلى والحوثيون يستهدفون إسرائيل ومدمرة أميركية

يشهد الشرق الأوسط تصعيدًا خطيرًا مع استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة على غزة واتساع نطاق الهجمات الحوثية التي تستهدف إسرائيل ومواقع أمريكية. وفي ظل تزايد أعداد الضحايا في القطاع، تتسارع وتيرة المواجهات الإقليمية، مما ينذر بانفجار عسكري يهدد استقرار المنطقة.

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وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية، الخميس، بأن عدد القتلى جراء الضربات الجوية الإسرائيلية ارتفع إلى 855 قتيلًا و1,869 جريحًا منذ استئناف العمليات العسكرية. ووفقًا لإحصائيات فلسطينية، فقد تجاوز العدد الإجمالي للضحايا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حاجز 50,208 قتيل، في ظل استمرار القصف العنيف.

وقد استهدفت الهجمات الإسرائيلية مناطق سكنية بشكل متزايد، حيث أدى قصف في بيت لاهيا إلى مقتل 12 شخصًا بينهم طفل، فيما أسفرت غارة على خان يونس عن مقتل طفل آخر وإصابة ثلاثة مدنيين.

في الوقت ذاته، تعاني غزة من أزمة إنسانية خانقة، حيث لا تزال فرق الإنقاذ عاجزة عن انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، بينما يعاني السكان من نقص حاد في الوقود والغذاء، ما دفع بعضهم إلى حرق الأثاث للطهي في ظل انقطاع الكهرباء والغاز.

حاملة الطائرات الأميركية ترومان AP/AP

بالتزامن مع تصاعد العنف في غزة، شهدت المنطقة تصعيدًا آخر مع توسّع نطاق هجمات الحوثيين في اليمن. فقد صرّح الناطق باسم الحوثيين، يحيى سريع، بأن القوة الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون وهدفًا عسكريًا جنوب تل أبيب، بالإضافة إلى تنفيذ هجوم على حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" في البحر الأحمر، واصفًا ذلك بأنه رد على "العدوان الأميركي". كما أشار الإعلام الحوثي إلى إطلاق سبعة صواريخ باتجاه إسرائيل خلال أسبوع.

في المقابل، أكدت إسرائيل اعتراض صاروخين، وسط إطلاق صافرات الإنذار في أكثر من 255 بلدة بما فيها في القدس والمناطق الوسطى، وتل أبيب، مطالبة السكان بالبقاء قرب المناطق المحمية ما يعكس حالة التوتر المتصاعد في المنطقة. كما أكدت عدم تسجيل إصابات خطيرة، باستثناء حالات طفيفة ناتجة عن التدافع نحو الملاجئ.

يفحص أفراد الأمن الموقع الذي يُقال إنه تعرض لضربات جوية أميركية ليلًا في صنعاء، اليمن AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

وكانت قد شنّت الولايات المتحدة سلسلة ضربات جوية على مواقع للحوثيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق إعلان الجماعة، الخميس. وأفادت قناة "المسيرة" بأن الغارات استهدفت مواقع في محافظة صنعاء شمالًا وجنوبًا، بينما تعرضت محافظة صعدة، لهجمات جديدة فجر الخميس، بعد يوم شهد 17 غارة.

من جهة أخرى، حذّرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، مشيرةً إلى أن استمرار الحصار ونقص الإمدادات الطبية والغذائية يهدد حياة آلاف المدنيين، في وقت لم تثمر فيه الجهود الدبلوماسية عن أي تقدم ملموس نحو التهدئة.

ومع احتدام القتال واتساع رقعة المواجهات، تبقى المنطقة على حافة تصعيد شامل قد يمتد إلى نطاق أوسع، في ظل غياب حلول سياسية واضحة، بينما يدفع المدنيون الثمن الأكبر لهذا الصراع المستمر.