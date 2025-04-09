حريق يودي بحياة 20 شخصًا في دار لرعاية مسنين في شمال الصين

ولم تحدد التحقيقات الأولية سبب الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء.

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وأفادت وكالة أنباء الصين الرسمية “شينخوا” بأن الحريق وقع حوالي الساعة التاسعة مساء (بتوقيت بكين) يوم 8 أبريل، دون ذكر تفاصيل عن عدد المصابين، مشيرة إلى نقل الناجين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والمتابعة الطبية.

وأوضحت الوكالة، أن فرقا من الخبراء توجهت إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابسات الحريق، بينما تكثف السلطات جهودها لتوفير الدعم للأسر المتضررة.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الكامنة وراء الحادث المأساوي.

يذكر أن حوادث الحرائق في مرافق الرعاية الصحية والاجتماعية تثير دائما تساؤلات حول معايير السلامة في مثل هذه المنشآت، خاصةً في المناطق التي تشهد تقلبات مناخية قد تؤثر على البنية التحتية.

وفي يناير/كانون الثاني، أدى حريق اندلع في سوق للمواد الغذائية في مدينة تشانغجياكو بمقاطعة خبي إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين.