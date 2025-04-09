هجوم روسي بطائرات مسيرة يستهدف ثلاث مدن أوكرانية ويوقع 22 إصابة

وفي مدينة كراماتورسك بمنطقة دونيتسك، تعرضت منطقة سكنية للقصف، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل.

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ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، تم إسقاط 32 طائرة مسيرة من أصل 55 أطلقتها موسكو خلال ساعات الليل، بينما أخفقت ثماني طائرات أخرى في بلوغ أهدافها، على الأرجح بسبب الإجراءات المضادة الإلكترونية. أما مصير الطائرات المتبقية، وعددها 15، فلا يزال غير معروف.

وفي الوقت نفسه، أكد سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا، أن الهجوم على المنطقة أسفر عن نشوب حريق وألحق أضرارا بالمنازل والسيارات، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا، منهم امرأة في حالة خطيرة.

هذا ودمر الهجوم أربعة مبان سكنية شاهقة و15 مسكنا خاصا، بالإضافة إلى مبنى إداري وألحق أضرارا في البنية التحتية.

وفي مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، التي تعرضت لهجمات بطائرات بدون طيار كل مساء تقريبا خلال الأسبوع الماضي، صرّح رئيس البلدية إيغور تيريخوف بوقوع أكثر من 20 غارة.

وقال تيريخوف في حديث للصحفيين من أحد المواقع التي تعرضت للهجوم: "هذه استراتيجية جديدة من العدو تهدف إلى تخويف المدنيين. الأهداف المستهدفة هي بنية تحتية مدنية، تشمل شركات إنتاج ورجال أعمال في خاركيف. بالطبع، هم في حالة من الخوف والقلق".

من جانبه، أفاد المحافظ أوليه سينييوبوف بأن أربعة أشخاص أصيبوا في الهجوم، الذي استهدف المدينة التي لطالما كانت هدفًا متكررا للهجمات الروسية.

وأضاف سينييوبوف، أن الهجوم ألحق أضرارا بالعديد من المباني السكنية ومرافق التخزين، بالإضافة إلى تدمير بعض المباني الأخرى.