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البنك المركزي الصيني يبيع الدولار ويشتري اليوان... بكين لن تسمح بانخفاض قيمة عملتها

رجل يحمل مظلة يمر بجانب البنك المركزي الصيني، في بكين، يوم الخميس 25 يوليو 2024
رجل يحمل مظلة يمر بجانب البنك المركزي الصيني، في بكين، يوم الخميس 25 يوليو 2024 حقوق النشر  Ng Han Guan/AP
حقوق النشر Ng Han Guan/AP
بقلم: يورونيوز
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يتجه البنك المركزي الصيني (PBOC) نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي عقب اشتداد الأزمة التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوعزت بكين إلى المصارف الحكومية تقليل شراء العملة الصعبة، وفق تقرير لوكالة "رويترز".

لم تبقَ بكين مكتوفة الأيدي، غداة فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 104% على وارداتها، فعمدت إلى إصدار سلسلة توجيهات غير رسمية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي والتخفيف من الضغوط على عملتها الوطنية.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر قولها إن البنك المركزي الصيني طلب من المصارف الحكومية الامتناع عن شراء الدولار، وزيادة الفحوصات عند تلقي طلبات العملاء بشرائه.

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وأضافت مصادر أخرى للوكالة أن المصارف الحكومية باعت كميات من الدولارات المخزنة لديها واستبدلتها باليوان الصيني، بهدف السيطرة على انخفاض قيمة العملة الوطنية، لا سيما بعد خسارتها 1.3% هذا الشهر.

وقد سجل اليوان الصيني أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار خلال الليلة الماضية.

وأكد أحد المصادر لـ"رويترز": "لن يحدث انخفاض حاد في قيمة اليوان لأنه قد يضر بثقة السوق، ولكن انخفاضًا طفيفًا يمكن أن يساعد الصادرات".

وأضاف: "علينا أيضًا دعم الشركات الرئيسية من خلال الإعانات أو استرداد الضرائب أو تنويع الأسواق".

وكانت العملة الصينية قد استعادت جزءًا من قيمتها المحلية بحوالي 50 نقطة أساس في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، بالإضافة إلى حوالي 120 نقطة أساس من قيمتها في الأسواق العالمية.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الدولة الآسيوية أنها "ستقاتل حتى النهاية"، مشيرة إلى عدم الرضوخ لسياسات واشنطن التي وصفتها بـ"الاستفزازية".

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