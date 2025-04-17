بعد تحسن العلاقات الروسية الأمريكية... شركة معلبات قد تفجّر أزمة بين موسكو وواشنطن

في خضم المحادثات الروسية-الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، برز اسم شركة "غلافبرودوكت" الأمريكية ضمن ملفات التفاوض.

فقد صادرت روسيا أصول الشركة المتخصصة في التغذية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووضعتها تحت سيطرة الحكومة. ومنذ ذلك الحين، تعهّد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن تكون هذه القضية جزءًا من الحوار حول إعادة ضبط العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة.

غير أن وثيقة جديدة كشفت عنها وكالة "رويترز" تشير إلى عدم نية موسكو التخلي عن شركة التغذية، بل تكشف عن وجود خطة لاستعمالها في إطعام الحرس الوطني وجنود وزارة الدفاع.

وفقًا لـ"رويترز"، تخضع الشركة الأمريكية لإدارة الوكالة الفيدرالية الروسية لإدارة الممتلكات، بعدما اتُّهم صاحبها الأمريكي ليونيد سميرنوف بتحويل حوالي 17 مليار دولار خارج روسيا بين عامي 2022 و2024.

وفي 12 مارس/آذار الماضي، صادرت محكمة موسكو أصول "غلافبرودوكت" بناءً على طلب من مكتب المدعي العام، ومن المقرر عقد جلسة استماع في 18 أبريل لمواصلة القضية.

من جهته، ينفي مالك الشركة ارتكاب أي مخالفة، ويتهم الدعوى بأنها محاولة للاستيلاء على شركته "بالأسلوب الروسي" كما سماه.

وتقول "رويترز" إن الوثيقة التي اطلعت عليها تكشف أن موسكو عيّنت بالفعل مديرًا جديدًا للشركة. ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، فإن مالك الشركة ناشد الرئيس دونالد ترامب للتدخل وإنقاذ أصول شركته التي تُقدّر قيمتها بـ200 مليون دولار.

في حديثه للصحيفة الأمريكية، خاطب رجل الأعمال الرئيس ترامب محذرًا: "إذا حدث ذلك معي، فيمكن أن يحدث لأي من مئات الشركات الأمريكية التي تعمل في روسيا".