هولندا تستدعي السفير الإيراني بعد اتهام طهران بالتورط في محاولتي اغتيال

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية، الخميس، أن أمستردام استدعت السفير الإيراني إثر ما كشفته وكالة المخابرات الهولندية عن اشتباهها في أن طهران تقف وراء محاولتي اغتيال في أوروبا.

وقالت الاستخبارات، إنّ أحد المقبوض عليهما يشتبه أيضًا في ضلوعه بمحاولة اغتيال السياسي الإسباني أليخو فيدال كوادراس في مدريد في تشرين الثاني / نوفمبر 2023، ويُعرفُ كوادراس عادةً بانتقاده لإيران.

وأضافت: "محاولتا الاغتيال تماثلان النهج الذي تتبعه إيران منذ سنوات، وهو استخدام شبكات إجرامية في أوروبا لإسكات معارضي النظام. واستنادًا إلى معلومات استخبارية، من المرجّح أن إيران مسؤولة عن محاولتي الاغتيال".

وفي وقت سابق عام 2019 اتهّمت هولندا إيران رسميًّا "بالتورط في عمليات اغتيال على الأراضي الهولندية"، وسبق ذلك بعام طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية نتيجة "صلتهما باغتيالين آخرين في السابق" وفق السلطات الهولندية.