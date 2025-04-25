وسائل إعلام يمنية: غارات أمريكية تستهدف مديرية بني مطر بالعاصمة صنعاء

بقلم: يورونيوز

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وتأتي هذه الغارات ضمن سلسلة شبه يومية من الضربات التي تشنّها الطائرات الأمريكية على أهداف تقول القيادة الوسطى الأمريكية إنها تستهدف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون).

ومن أبرز الغارات التي جرت خلال الأيام الماضية كان استهداف ميناء رأس عيسى النفطي ما أدى إلى تدميره.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة أنصار الله تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملتي طائرات أمريكيتين، وقطعًا بحرية مرافقة في البحرين الأحمر والعربي، بالإضافة إلى إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من نوع MQ-9 في أجواء محافظة حجة.

وفي أحدث كلمة له، قال زعيم الحركة عبد الملك الحوثي إن اليمن "تعرّض لـ 1200 غارة جويّة وقصف بحريّ خلال 6 أسابيع من الحملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب"، وأشار الحوثي إلى أنّ "هذه الغارات لم تؤثر في قدراتنا العسكرية".

وفي المقابل، اعترف مسؤولون أمريكيّون إسقاط جماعة أنصار الله 7 سبع مسيّرات متطورة خلال الأسابيع الستّة تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار.