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وسائل إعلام يمنية: غارات أمريكية تستهدف مديرية بني مطر بالعاصمة صنعاء

يمنيون يتأملون حفرة ضخمة خلفتها غارة جوية أمريكية استهدفت مقبرة "ماجل الدماح" في العاصمة صنعاء، يوم الأحد 20 أبريل/نيسان 2025
يمنيون يتأملون حفرة ضخمة خلفتها غارة جوية أمريكية استهدفت مقبرة "ماجل الدماح" في العاصمة صنعاء، يوم الأحد 20 أبريل/نيسان 2025 Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم: يورونيوز
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أفادت وسائل إعلام يمنية، مساء الجمعة، بأن طائرات أمريكية شنت غارات جوية على مواقع في مديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء، في تصعيد جديد ضمن سلسلة من الضربات التي تنفذها واشنطن منذ 6 أسابيع .

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وتأتي هذه الغارات ضمن سلسلة شبه يومية من الضربات التي تشنّها الطائرات الأمريكية على أهداف تقول القيادة الوسطى الأمريكية إنها تستهدف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون).

ومن أبرز الغارات التي جرت خلال الأيام الماضية كان استهداف ميناء رأس عيسى النفطي ما أدى إلى تدميره.

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وفي وقت سابق، أعلنت حركة أنصار الله تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملتي طائرات أمريكيتين، وقطعًا بحرية مرافقة في البحرين الأحمر والعربي، بالإضافة إلى إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من نوع MQ-9 في أجواء محافظة حجة.

وفي أحدث كلمة له، قال زعيم الحركة عبد الملك الحوثي إن اليمن "تعرّض لـ 1200 غارة جويّة وقصف بحريّ خلال 6 أسابيع من الحملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب"، وأشار الحوثي إلى أنّ "هذه الغارات لم تؤثر في قدراتنا العسكرية".

وفي المقابل، اعترف مسؤولون أمريكيّون إسقاط جماعة أنصار الله 7 سبع مسيّرات متطورة خلال الأسابيع الستّة تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار.

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