بوتين معلقا على استعادة مقاطعة كورسك بشكل كامل: مغامرة نظام كييف فشلت بالكامل

في أول تعليق له بعد تحرير مقاطعة كورسك بالكامل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مغامرة نظام كييف في الهجوم على الأراضي الروسية قد فشلت بشكل ذريع.

وجاء ذلك خلال مقطع مصور نشره الكرملين اليوم السبت، حيث أعلن بوتين أن هذا الفشل سيمهد الطريق لنجاحات مستقبلية للجيش الروسي.

وأظهر المقطع المصور بوتين وهو يتلقى تقريرًا من رئيس أركان الجيش الروسي، فاليري جيراسيموف، الذي أبلغه بانسحاب القوات الأوكرانية من آخر جزء كانت تسيطر عليه في منطقة كورسك منذ هجومها في أغسطس 2024.

في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني أن تأكيد موسكو إنهاء توغل قوات كييف في كورسك غير صحيح.

وأكد جيراسيموف أن العملية العسكرية التي استهدفت استعادة السيطرة على المنطقة قد اكتملت بنجاح، مشيرًا إلى تحرير آخر مستوطنة في كورسك، وهي قرية "جورنال"، من قبضة القوات الأوكرانية.

كما أشار إلى الدور البارز الذي لعبه جنود من كوريا الشمالية في دعم النجاحات العسكرية الروسية خلال هذه المعارك.

وبدأت العملية العسكرية الأوكرانية المفاجئة في 6 أغسطس 2024، عندما حاولت القوات الأوكرانية التوغل داخل الأراضي الروسية المتاخمة للحدود بين البلدين.