"انهيار كامل".. احتجاجات في جزر الكناري ضد السياحة الجماعية

تظاهر آلاف الأشخاص، الأحد، في جزر الكناري الإسبانية ضد السياحة الجماعية، مطالبين السلطات بوضع قيود على أعداد الزوار لحماية السكان المحليين من ارتفاع تكاليف السكن، الازدحام المروري، والضغط المتزايد على الخدمات العامة.

وتحت شعار "الكناري لها حدود"، خرج المتظاهرون إلى شوارع جميع الجزر الرئيسية في الأرخبيل، كما نُظمت فعاليات تضامنية في عدد من المدن على البر الإسباني. وردد بعض المشاركين هتافات تتعلق بتأثير السياحة على موارد المياه في الجزر.

وقال خوان فرانسيسكو غاليندو، مدير فندق في جزيرة تينيريفي، لوكالة رويترز: "السياحة مهمة جدًا لجزر الكناري، لكن يجب أن نعترف بأن الوضع قد بلغ حد الانهيار الكامل".

وأشار غاليندو إلى أن والده يملك عقارًا صغيرًا على الجزيرة، تلقت العائلة بشأنه أمرًا بالإخلاء القسري عام 2023، لصالح مشروع فندق فاخر.

وأضاف غاليندو: "تبلغ مساحة العقار 70 مترًا مربعًا فقط، وهو كل ما يملكه والدي. ومنذ صدور القرار، تدهورت حالته الصحية".

وبحسب البيانات الرسمية، تستقبل جزر الكناري أكثر من مليون سائح أجنبي شهريًا، في حين يبلغ عدد سكانها المحليين نحو 2.2 مليون نسمة فقط.

وتُعد السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد الأرخبيل، إلا أن النمو غير المتوازن في القطاع أثار قلقًا متزايدًا بين السكان، لا سيما في ظل تضخم أسعار الإيجارات والعقارات، والضغط على البنى التحتية الصحية خلال موسم الذروة.

وأوضح غاليندو أن عدد أسرّة الفنادق تضاعف ثلاث مرات منذ السبعينيات، دون أن يواكب ذلك توسع مناسب في البنية التحتية، مما فاقم من المشكلات اليومية.

وتشهد إسبانيا بشكل عام تظاهرات مماثلة ضد "السياحة المفرطة" في مناطق شهيرة أخرى مثل مايوركا، برشلونة ومالقة. وكانت جزر الكناري قد شهدت احتجاجات مشابهة العام الماضي.

وفي خطوة استباقية، توجه مسؤولون من جزر الكناري هذا الأسبوع إلى بروكسل، لطلب دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لبناء مساكن ميسّرة في المناطق النائية من الأرخبيل.