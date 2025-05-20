استعان بشات جي بي تي لتنفيذ خطته.. فتى يطعن 3 طالبات في مدرسة في فنلندا

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أصيب ثلاثة طلاب صباح الثلاثاء في هجوم طعن داخل مدرسة Vähäjärvi في منطقة بيركالا بمدينة تامبيري الفنلندية.

وقالت الشرطة، إن المشتبه به هو فتى يبلغ من العمر 16 عاما، وقد تم اعتقاله، وتعتقد السلطات أنه طالب في المدرسة نفسها.

وأوضحت الشرطة، أن الحادثة وقعت حوالي الساعة 10:42 صباحا، وقد استخدم فيها سلاح أبيض.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن إصابات الضحايا ليست خطيرة أو مهددة للحياة.

وأفادت وسائل إعلام فنلندية، بأن أحد الضحايا تعرض للطعن في الرقبة، وآخر في اليد، وثالث في الخصر، لكن لم تؤكد الشرطة بعد هذه التفاصيل رسميا.

وأشارت هيئة الإذاعة الفنلندية (YLE)، إلى أن المشتبه به نشر بيانا مسبقا تحدث فيه عن نيته تنفيذ الهجوم باستخدام سكين، مؤكدا أنه يستهدف تلميذات إناث عن عمد.

وورد في البيان أن الفتى كان يسعى لفعل "شيء مهم ومثير"، بهدف السجن لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، كما عبر عن رغبته في العزلة وعدم إقامة علاقات صداقة، مشيرا إلى أنه خطط للهجوم على مدى ستة أشهر، مدعيا أنه استعان ببرنامج "تشات جي بي تي" في تنفيذ خطته.

وأكدت YLE، أنها اطلعت على نص البيان الذي نشره الفتى قبل الهجوم.