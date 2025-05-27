على إثر تهديدات ترامب.. الملك تشارلز من البرلمان الكندي: تواجهون تحديات غير مسبوقة

أكد الملك تشارلز الثالث أن كندا تواجه تحديات غير مسبوقة في عالم أصبح أكثر خطورة مما كان عليه منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال إلقائه خطاب العرش الذي يفتتح البرلمان الكندي في أوتاوا.

جاء ذلك بعد أن دعا رئيس الوزراء مارك كارني الملك لتوجيه الخطاب، إثر التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا إلى الولايات المتحدة وإعلانها الولاية الـ51.

وقال الملك، مخاطبًا باللغة الفرنسية: "يجب أن نواجه الواقع: فمنذ الحرب العالمية الثانية، لم يكن عالمنا أكثر خطورة وعدم استقرار. تواجه كندا تحديات لم يسبق لها مثيل في حياتنا".

وأضاف أن "العديد من الكنديين يشعرون بالقلق والاضطراب من العالم المتغير بشكل كبير من حولهم".

الملك تشارلز والملكة كاميلا يصلان إلى مجلس الشيوخ قبل أن يلقي الملك خطاب العرش في مجلس الشيوخ في أوتاوا ، كندا ، يوم الثلاثاء 27 مايو 2025. Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

ومن النادر أن يلقي الملك خطاب العرش في كندا، وقد حدث ذلك مرتين فقط خلال حكم الملكة إليزابيث الثانية، والدة الملك تشارلز، وذلك في عامي 1957 و1977.

وقال الملك: "لطالما كنت معجبًا جدًا بهوية كندا الفريدة، التي تُعرف في جميع أنحاء العالم بشجاعتها وتضحيتها في الدفاع عن القيم الوطنية، وبتنوع الكنديين وطيبتهم".

وأشار تشارلز، خلال زيارته العشرين إلى كندا، إلى أن ما يقرب من 70 عامًا قد مضت منذ افتتاح والدته البرلمان لأول مرة.

تغييرات دراماتيكية

وأضاف، "في الفترة التي تلت ذلك، شهدت كندا تغيرات دراماتيكية؛ من بينها إعادة صياغة دستورها، وتحقيق استقلالها الكامل، والنمو الهائل الذي شهدته. ولقد احتضنت كندا جذورها البريطانية والفرنسية والسكان الأصليين، لتُصبح بلدًا جريئًا وطموحًا ومبتكرًا، ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات حقًا."

وأشار الملك إلى أنه عندما افتتحت والدته الراحلة البرلمان الكندي عام 1957، كانت ذكرى الحرب العالمية الثانية لا تزال مؤلمة وحديثة، وكانت الحرب الباردة في أوجها.

وقال: "كانت الحرية والديمقراطية تحت التهديد. اليوم، تواجه كندا لحظة حرجة أخرى. فالديمقراطية والتعددية وسيادة القانون وتقرير المصير والحرية هي قيم يعتز بها الكنديون، وهي قيمٌ صمّمت الحكومة على حمايتها."

رئيس وزراء كندا مارك كارني ، إلى اليسار ، والملك تشارلز يتحدثان قبل أن يلقي الملك خطابا من العرش في مجلس الشيوخ في أوتاوا ، كندا يوم الثلاثاء 27 مايو 2025. Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

وقال تشارلز أيضًا إن الحكومة الكندية "ستحمي سيادة كندا من خلال إعادة بناء القوات المسلحة الكندية وإعادة تسليحها واستثمارها بشكل كافٍ".

وأضاف أن الجهود ستركز على "تحفيز الصناعة العسكرية الكندية عبر المشاركة في خطة 'إعادة تسليح أوروبا'، والمساهمة مع الشركاء الأوروبيين في تعزيز الأمن عبر الأطلسي". وأشار إلى أن كندا ستعمل أيضًا على "تعزيز وجودها في الشمال، حيث تواجه هذه المنطقة، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني، تهديدات جديدة متزايدة".

ولفت إلى أن الخطاب لم يُكتب من قِبل الملك أو مستشاريه في المملكة المتحدة، إذ يعمل تشارلز كملك دستوري. بدلًا من ذلك، قرأ الملك خطابًا أعدهتْه الحكومة الكندية، لكنه تخلله بملاحظات شخصية.

وأوضح أن الكنديين يبدون غير مبالين إلى حد كبير بالملكية، لكن رئيس الوزراء مارك كارني كان حريصًا على التأكيد على الاختلافات بين كندا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن زيارة الملك تُبرز بشكل واضح التزام كندا بسيادتها واستقلالها.