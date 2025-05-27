Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

هل تنجح السويد في تحقيق العدالة في جريمة داعش بحق الطيار الأردني معاذ الكساسبة؟

يرفع عمال لافتة تحمل صورة الطيار الأردني الملازم معاذ الكساسبة، الذي قتل على يد تنظيم الدولة الإسلامية، أمام خيمة للمؤيدين في عمّان، الأردن
يرفع عمال لافتة تحمل صورة الطيار الأردني الملازم معاذ الكساسبة، الذي قتل على يد تنظيم الدولة الإسلامية، أمام خيمة للمؤيدين في عمّان، الأردن حقوق النشر  Nasser Nasser/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Nasser Nasser/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

في تطور جديد يعيد جريمة داعش بحق الطيار الأردني معاذ الكساسبة إلى الواجهة، وجّه الادعاء السويدي تهمة الإرهاب لأسامة كريم، بتهمة المشاركة في أسره وحرقه حيًا داخل قفص قرب الرقة عام 2014، في واحدة من أبشع جرائم التنظيم.

وبحسب ما صرّحت به المدعية العامة رينا ديفغون خلال مؤتمر صحفي، فإن كريم البالغ من العمر 32 عامًا متهم "بالمشاركة في الإعدام الوحشي للطيار الأردني"، في واقعة أثارت موجة استنكار عالمي حينها، لا سيما بعد أن نشر التنظيم مقطع فيديو يوثّق الحادثة بدقة عالية ضمن حملته الإعلامية.

اعلان
اعلان

وتعود الحادثة إلى 24 ديسمبر/كانون الأول 2014، عندما أُسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني أثناء تنفيذها عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ليقع الكساسبة أسيرًا في أيدي مقاتلي التنظيم. وفي مطلع عام 2015، بث التنظيم فيديو يوثق إحراق الطيار وهو على قيد الحياة داخل قفص حديدي.

من جهته، أوضح المدعي العام المشارك في القضية هنريك أولين أن "الفيديو المصوَّر تم إنتاجه بعناية، وشكّل تصعيدًا غير مسبوق في الدعاية الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث استخدم كأداة لبث الرعب عالميًا". وأكد أن التحقيقات نجحت في تحديد موقع الجريمة بدقة، حتى وإن تعذّر تحديد تاريخها بشكل مؤكد.

إضاءة الشموع بجانب صورة الطيار الأردني الملازم معاذ الكساسبة في كنيسة أضير الروم الأرثوذكس
إضاءة الشموع بجانب صورة الطيار الأردني الملازم معاذ الكساسبة في كنيسة أضير الروم الأرثوذكس Nasser Nasser/AP

ويُذكر أن أسامة كريم، الذي ينحدر من مدينة مالمو جنوب السويد، قد انضم إلى تنظيم داعش عام 2014 في سوريا، قبل أن يعود إلى أوروبا. وقد سبق أن حُكم عليه في فرنسا عام 2022 بالسجن 30 عامًا بتهمة التواطؤ في هجمات باريس وسان دوني الدموية التي أودت بحياة 130 شخصًا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وفي تطور لاحق، أصدرت محكمة بلجيكية حكمًا بالسجن مدى الحياة بحقه في عام 2023، بعد ثبوت تورطه في تفجيرات مطار بروكسل وشبكة المترو في 22 مارس/آذار 2016، والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة المئات.

وبعد موافقة السلطات الفرنسية، تم تسليم كريم مؤقتًا إلى السويد في مارس/آذار الماضي لمدة تسعة أشهر، لتمكين الادعاء من استكمال التحقيقات ومحاكمته، على أن يُعاد لاحقًا إلى فرنسا لقضاء محكوميته.

Related

ومن المقرر أن تنطلق جلسات المحاكمة في الرابع من يونيو/حزيران المقبل، وسط متابعة إعلامية وقانونية واسعة، نظراً لحساسية القضية وارتباطها بواحدة من أبرز الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق أسرى الحرب.

وفي أول تعليق من عائلة الكساسبة، قال شقيق الطيار، جودت الكساسبة، لإذاعة السويد: "من المؤلم لوالدينا أن يعيشوا هذه اللحظة من جديد، ولكننا نُقدّر مبادرة السلطات السويدية وحرصها على تحقيق العدالة".

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

العاهل الاردني يعزي ذوي الكساسبة ومقاتلات اردنية تشن غارات ضد مواقع "التنظيم"

الأردن يتوعد تنظيم الدولة الإسلامية برد قاس بعد إعدام معاذ الكساسبة

الأردن يؤكد مشاركته في عملية "عين الصقر" ضد "داعش" في سوريا