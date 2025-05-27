هل تنجح السويد في تحقيق العدالة في جريمة داعش بحق الطيار الأردني معاذ الكساسبة؟

وبحسب ما صرّحت به المدعية العامة رينا ديفغون خلال مؤتمر صحفي، فإن كريم البالغ من العمر 32 عامًا متهم "بالمشاركة في الإعدام الوحشي للطيار الأردني"، في واقعة أثارت موجة استنكار عالمي حينها، لا سيما بعد أن نشر التنظيم مقطع فيديو يوثّق الحادثة بدقة عالية ضمن حملته الإعلامية.

وتعود الحادثة إلى 24 ديسمبر/كانون الأول 2014، عندما أُسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني أثناء تنفيذها عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ليقع الكساسبة أسيرًا في أيدي مقاتلي التنظيم. وفي مطلع عام 2015، بث التنظيم فيديو يوثق إحراق الطيار وهو على قيد الحياة داخل قفص حديدي.

من جهته، أوضح المدعي العام المشارك في القضية هنريك أولين أن "الفيديو المصوَّر تم إنتاجه بعناية، وشكّل تصعيدًا غير مسبوق في الدعاية الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث استخدم كأداة لبث الرعب عالميًا". وأكد أن التحقيقات نجحت في تحديد موقع الجريمة بدقة، حتى وإن تعذّر تحديد تاريخها بشكل مؤكد.

إضاءة الشموع بجانب صورة الطيار الأردني الملازم معاذ الكساسبة في كنيسة أضير الروم الأرثوذكس Nasser Nasser/AP

ويُذكر أن أسامة كريم، الذي ينحدر من مدينة مالمو جنوب السويد، قد انضم إلى تنظيم داعش عام 2014 في سوريا، قبل أن يعود إلى أوروبا. وقد سبق أن حُكم عليه في فرنسا عام 2022 بالسجن 30 عامًا بتهمة التواطؤ في هجمات باريس وسان دوني الدموية التي أودت بحياة 130 شخصًا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وفي تطور لاحق، أصدرت محكمة بلجيكية حكمًا بالسجن مدى الحياة بحقه في عام 2023، بعد ثبوت تورطه في تفجيرات مطار بروكسل وشبكة المترو في 22 مارس/آذار 2016، والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة المئات.

وبعد موافقة السلطات الفرنسية، تم تسليم كريم مؤقتًا إلى السويد في مارس/آذار الماضي لمدة تسعة أشهر، لتمكين الادعاء من استكمال التحقيقات ومحاكمته، على أن يُعاد لاحقًا إلى فرنسا لقضاء محكوميته.

ومن المقرر أن تنطلق جلسات المحاكمة في الرابع من يونيو/حزيران المقبل، وسط متابعة إعلامية وقانونية واسعة، نظراً لحساسية القضية وارتباطها بواحدة من أبرز الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق أسرى الحرب.

وفي أول تعليق من عائلة الكساسبة، قال شقيق الطيار، جودت الكساسبة، لإذاعة السويد: "من المؤلم لوالدينا أن يعيشوا هذه اللحظة من جديد، ولكننا نُقدّر مبادرة السلطات السويدية وحرصها على تحقيق العدالة".