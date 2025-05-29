إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان... قتيلان وجرحى في تصعيد خطير

شن الطيران الحربي الإسرائيلي الخميس، سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان، توزعت بين بلدات كفرفيلا ووادي برغز في إقليم التفاح، وبلدة المحمودية، إضافة إلى تنفيذ غارات وهمية فوق النبطية والزهراني.

اعلان اعلان

كما طالت الغارات المنطقة الواقعة بين سجد والريحان وتبنّا قرب بلدة البيسارية، إضافة إلى غارة نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت المنطقة بين بيت ليف وراميا.

وفي وقت سابق اليوم قتل شخصان وأصيب آخر. أحد القتلى لقي حتفه بعد تعرضه لإطلاق نار إسرائيلي في بلدة كفركلا، بينما لقي مواطن آخر حتفه جراء الغارة التي نفذتها الطائرة المسيّرة على أطراف بلدة النبطية الفوقا.

كما أصيب شخص بجروح بعد إلقاء قنبلة صوتية من طائرة استطلاع على بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل.

وعلى الصعيد نفسه، استهدفت المدفعية الإسرائيلية مواقع أطراف بلدات الوزاني والصالحاني بين راميا وبيت ليف، وذلك بعد إلقاء قنبلة صوتية من طائرة مسيّرة في أجواء بلدة راميا.

وفي وقت سابق، أطلقت قوات متمركزة في موقع "رويسات العلم" رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا، للمرة الثانية خلال هذا اليوم.

ميدانياً أيضاً، أزال الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" سواتر ترابية كانت موجودة في خراج بلدة العديسة – مرجعيون، بهدف إعادة فتح الطرقات. وقد حاولت قوة مسلحة إسرائيلية ترافقها دبابة منع القوات اللبنانية من متابعة أعمالها، من دون أن تنجح في ذلك.

كما عزز الجيش اللبناني انتشاره في مواقعه القريبة من منطقة الحادث شرق بلدة بليدا، بعد توغل قوات إسرائيلية مدعومة بجرافة ودورية مشاة في محيط بئر شعيب مساء الأربعاء، حيث تقدمت مسافة تقدر بنحو 200 متر مقابل مركز الجيش اللبناني.

من جانبه، حذر الجنرال أرولدو لاثارو، رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام، من أن الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال متوتراً وغير متوقع، مع تسجيل حوادث متكررة، مؤكداً أن أي خطأ قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة.

وشدد لاثارو خلال احتفال لمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام على ضرورة وجود عملية سياسية لإيجاد حل مستدام، مشيراً إلى أهمية استمرار الدعم الدولي، ودور الجيش اللبناني في تعزيز الأمن والحفاظ على سلطة الدولة.

كما أكد أهمية استمرار دور "اليونيفيل" في توفير قناة للتواصل وبناء أسس لحل مستقبلي، داعياً إلى تجديد الالتزام المشترك بمستقبل أكثر سلاماً للبنان والمنطقة.