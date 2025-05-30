شركة المثلجات "بن آند جيري" تصف الحرب الإسرائيلية على غزة بـ"الإبادة"

وأصدرت "بن آند جيري" بيانًا أكدت فيه إيمانها بقيم حقوق الإنسان ودعمها للسلام، معربة عن تضامنها مع كل من يدين "الإبادة الجماعية في غزة".

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وأضافت: "نقف مع جميع من يرفعون أصواتهم ضد ما يحدث، بدءًا من الموقعين على العرائض إلى المتظاهرين في الشوارع الذين يخاطرون بتعرضهم للاعتقال".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمنتجات الآيس كريم التابعة للشركة، تحمل عبارة "من النهر إلى البحر" في إشارة إلى مساحة فلسطين التاريخية قبل قيام دولة إسرائيل.

التصريح المفاجئ أثار غضب الشركة الأم "يونيليفر"، التي قالت إنه يعبر عن قناعاتها وحدها، وزاد من حدة الخلافات التي تعود جذورها إلى عام 2021، عندما أعلنت "بن آند جيري" قرارها التوقف عن بيع منتجاتها في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قد رفعت "بن آند جيري" دعوى قضائية ضد الشركة الأم مدعية أنها تسعى لتقويض استقلالها ومنعها من التعبير عن مواقفها السياسية والاجتماعية.

ويشتهر رئيس مجلس إدارة شركة المثلجات، بن كوهين، بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية، وقد شارك سابقًا في رسم جدارية تضمنت صورة لمنتج آيس كريم كتب عليه "بنكهة فلسطين".

صورة قديمة لرئيس مجلس "بند أند جيري" يشارك في رسم جدارية داعمة لفلسطين

وقبل أيام، تم اعتقال كوهين ووجهت إليه تهمة جنحة بعدما قاطع جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي ووجه انتقادات للحكومة لدعمها إسرائيل، مدعيًا أنها تساهم في معاناة وتجويع الفلسطينيين.

فيديو لكوهن أثناء اعتقاله من مجلس الشيوخ الأمريكي

وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي كوهين أثناء اقتياده خارج المبنى من قبل الشرطة ويداه مقيدتان خلف ظهره.

عقب الخلاف الحاد، تتجه الشركتان نحو فض الشراكة، حيث أكدت "بن آند جيري" أن الاتفاقية التي أبرمتها مع "يونيليفر" في عام 2000 منعت مجلس إدارتها المستقل عن التعبير عن مواقفه بحرية.