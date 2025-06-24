تفوّق جوي مقابل تكتيك صاروخي: حرب إيران وإسرائيل تكتب معادلتها

اعلان

في واحدة من أعنف المواجهات العسكرية في تاريخ الشرق الأوسط، كشفت الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل عن معادلة جديدة في ميزان القوى الإقليمي: سيطرة جوية إسرائيلية مقابل تفوق صاروخي إيراني. هذه المعادلة رسمت ملامح صراع غير مسبوق بين قوتين عسكريتين تتنافسان منذ عقود في الخفاء، لكنها اليوم تواجهتا بشكل مباشر وواسع النطاق.

التفوق الجوي الإسرائيلي: سيطرة كاملة على سماء إيران

منذ الأيام الأولى للحرب، أثبت سلاح الجو الإسرائيلي تفوقه الكامل، إذ تمكن من فرض سيطرته على المجال الجوي الإيراني عبر سلسلة من الغارات المعقدة والدقيقة التي طالت منشآت نووية ومواقع عسكرية استراتيجية. ورغم أن الدفاعات الإيرانية أسقطت عددًا من الطائرات المسيّرة، فإن هذا لم يمنع الطائرات الإسرائيلية من الوصول إلى عمق الأراضي الإيرانية.

الصواريخ الإيرانية: موجات محدودة وفعالية عالية

في المقابل، اعتمدت إيران على سلاحها الأبرز في هذا النزاع: الصواريخ الباليستية. استهدفت هذه الصواريخ مواقع حساسة داخل إسرائيل، من بينها محطات توليد كهرباء ومنشآت أمنية وعلمية.

اخترقت بعض الصواريخ أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية المتطورة كـ"ثاد" و"أرو 3"، وتمكنت من إلحاق أضرار غير مسبوقة بالداخل الإسرائيلي، سواء على صعيد البنية التحتية أو الحرب النفسية.

الحرب النفسية وتكتيكات التحذير المبادلة

اللافت في هذا التصعيد العسكري استخدامُ إيران لأسلوب إسرائيلي معروف، يتمثل في توجيه تحذيرات قبل قصف مواقع معينة، بهدف إخلائها من المدنيين أو العاملين، وهو ما رُصد في هجمات استهدفت منشآت في النقب ومطار بن غوريون، حيث وردت إنذارات مسبقة. وقد مثّل هذا السلوك انتقالاً نوعياً في تكتيك إيران.

في المقابل، فرضت إيران تعتيماً إعلامياً محكماً على ما يجري داخل حدودها، إذ لم تُنشر سوى مقاطع محدودة جداً توثق آثار الغارات الإسرائيلية، في محاولة واضحة للحد من أثر الضربات على الرأي العام المحلي والدولي، والاستفادة من هذه الاستراتيجية في إدارة المعركة النفسية إلى جانب الميدانية.

أطلق نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي النار لاعتراض الصواريخ خلال هجوم إيراني على تل أبيب، إسرائيل، الخميس 19 يونيو/حزيران 2025. AP Photo

التناظر في الاستهداف

في تطور غير مسبوق في حروب الشرق الأوسط، ظهر نوع من "التناظر" في الاستهداف بين الطرفين. فعلى سبيل المثال، بعد أن ضربت الدولة العبرية منشآت طبية في إيران، ردّت طهران بقصف مستشفى في منطقة بئر السبع داخل إسرائيل. كما جاء استهداف القناة 14 الإسرائيلية كرسالة من طهران على قصف التلفزيون الرسمي الإيراني.

وفي تصعيد لافت، أطلقت إيران الاثنين العدد نفسه من الصواريخ على قاعدة العديد الأميركية في قطر، وهو العدد ذاته الذي استُخدم في ضرب موقع فوردو النووي، في رسالة مزدوجة مفادها أن واشنطن ليست بعيدة عن معادلة الردع الجديدة.

توازن جديد لكن غير مستقر

أظهرت هذه المواجهة أن التفوق الجوي الإسرائيلي لم يعد كافياً لردع إيران، وأن الأخيرة باتت قادرة على فرض كلفة باهظة على أي هجوم إسرائيلي. في المقابل، لا تزال تل أبيب تملك اليد العليا تقنياً وتكتيكياً في الجو، وتحتفظ بقدرتها على الوصول إلى العمق الإيراني في أي لحظة.

تشكّل هذه المعادلة الجديدة تحدياً صريحاً للمجتمع الدولي، وتطرح أسئلة خطيرة حول حدود الحرب المقبلة، وما إذا كانت هذه الجولة بداية لتوازن ردع مستقر، أم مجرد فصل في صراع مفتوح لم يُكتب له نهاية بعد.